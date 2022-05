Encuentran muerto al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Sinaloa, México

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, informó este jueves que se encontró el cuerpo sin vida del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

“Nuestras sinceras condolencias a su familia y nuestro compromiso de trabajar en esclarecer este hecho”, explicó la funcionaria en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles sobre el caso.

El Gobierno de México dice que un grupo del crimen organizado es responsable del asesinato de dos periodistas

En Twitter, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también lamentó la muerte del periodista y dijo que ha solicitado a la fiscal que “se haga una investigación inmediata, rigurosa y exhaustiva, que esclarezca este oprobioso hecho”.

Con profundo pesar, lamento el fallecimiento de Luis Enrique Ramírez, amigo y periodista del periódico el @ELDEBATE. Me he comunicado con la Fiscal Sara Bruna, para que se haga una investigación inmediata, rigurosa y exhaustiva, que esclarezca este oprobioso hecho. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 5, 2022

Ramírez Ramos fue el director fundador del portal informativo Fuentes Fidedignas y columnista de El Debate, informó el primero de los medios en su página web.

Según Fuentes Fidedignas, el cuerpo del periodista “fue localizado a las orillas de la capital sinaloense, esto luego de ser privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio”.

El Debate indicó además que durante su carrera, Ramírez Ramos había recibido 14 galardones como periodista y que era el autor de dos libros.

CNN se comunicó este jueves con la Fiscalía de Sinaloa para obtener más información sobre el caso, pero hasta el momento ese organismo no ha respondido.

Hasta antes de la muerte de Ramírez, para lo que va de este año la organización no gubernamental Artículo 19 reportaba que al menos ocho periodistas habían sido asesinados en México, aunque el gobierno reconocía solo seis casos.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.