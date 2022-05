Giro de Italia 2022: fechas, etapas, horarios, ciclistas latinos y cómo ver en vivo

urielblanco

(CNN Español) — La edición 105 del Giro de Italia está a unas horas de dar inicio. A partir de este viernes, un total de 176 ciclistas rodará para conseguir el Trofeo Senza Fine de 2022.

Los participantes tendrán que recorrer un total de 21 etapas para tratar de hacerse con una de las tres Grandes Vueltas (las otras dos son el Tour de Francia y la Vuelta a España).

El ciclista colombiano Egan Bernal gana el Giro de Italia 2021

Los ciclistas comenzarán este viernes con la etapa 1, la cual comienza en Budapest y termina en Visegrád con 195 kilómetros de distancia entre cada punto. El Giro de Italia terminará el 29 de mayo con una contrarreloj de 17,4 km en la Arena de Verona.

A continuación, te presentamos las fechas y etapas de toda la carrera.

Fechas de las 21 etapas del Giro de Italia 2022

¿Quiénes son los participantes?

El Giro de Italia 2022 tendrá 176 ciclistas en la competencia, quienes están divididos en 22 equipos con ocho participantes cada uno.

Equipo AG2R CITROEN TEAM (Francia)

Andrea Vendrame (Italia) Lilian Calmejane (Francia) Mikaël Cherel (Francia) Felix Gall (Austria) Jaakko Hanninen (Finlandia) Lawrence Naesen (Bélgica) Nans Peters (Francia) Nicolas Prodhomme (Francia)

ALPECIN-FENIX (Bélgica)

Mathieu Van der Poel (Países Bajos) Tobias Bayer (Austria) Dries De Bondt (Bélgica) Alexander Krieger (Alemania) Senne Leysen (Bélgica) Jakub Mareczko (Italia) Stefano Oldani (Italia) Oscar Riesebeek (Países Bajos)

ASTANA QAZAQSTAN TEAM (Kazajstán)

Vincenzo Nibali (Italia) Valerio Conti (Italia) David De la Cruz Melgarejo (España) Joseph Lloyd Dombrowski (Estados Unidos) Fabio Felline (Italia) Miguel Angel Lopez Moreno (Colombia) Vadim Pronskiy (Kazajstán) Harold Alfonso Tejada Canacue (Colombia)

BAHRAIN VICTORIOUS (Bahrein)

Mikel Landa Meana (España) Phil Bauhaus (Alemania) Pello Bilbao Lopez de Armentia (España) Santiago Buitrago Sanchez (Colombia) Domen Novak (Eslovenia) Wouter Poels (Países Bajos) Jasha Sütterlin (Alemania) Jan Tratnik (Eslovenia)

El corredor español del equipo Bahrain, Mikel Landa (C), saluda antes de la salida de la primera etapa de la carrera ciclista Giro de Italia 2022, 195 kilómetros entre Budapest y Visegrad, Hungría, el 6 de mayo de 2022. (Foto de Luca Bettini / AFP) (Foto de LUCA BETTINI/AFP vía Getty Images)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (Italia)

Filippo Zana (Italia) Luca Covili (Italia) Filippo Fiorelli (Italia) Davide Gabburo (Italia) Sacha Modolo (Italia) Luca Rastelli (Italia) Alessandro Tonelli (Italia) Samuele Zoccarato (Italia)

BORA – HANSGROHE (Alemania)

Wilco Kelderman (Países Bajos) Giovanni Aleotti (Italia) Cesare Benedetti (Italia) Emanuel Buchmann (Alemania) Patrick Gamper (Austria) Jai Hindley (Australia) Lennard Kamna (Alemania) Ben Zwiehoff (Alemania)

COFIDIS (Francia)

Guillaume Martin (Francia) Davide Cimolai (Italia) Simone Consonni (Italia) Wesley Kreder (Países Bajos) Anthony Perez (Francia) Pierre-Luc Perichon (Francia) Remy Rochas (Francia) Davide Villella (Italia)

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI (Italia)

Natnael Ocbit Tesfatsion (Eritrea) Mattia Bais (Italia) Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (Ecuador) Andrii Ponomar (Ucrania) Simone Ravanelli (Italia) Eduardo Sepulveda (Argentina) Filippo Tagliani (Italia) Edoardo Zardini (Italia)

Team Astana’s Spanish rider David De la Cruz (2ndL) and Team Movistar’s Spanish rider Alejandro Valverde talk as they ride during the first stage of the Giro d’Italia 2022 cycling race, 195 kilometers between Budapest and Visegrad, Hungary, on May 6, 2022. (Photo by Luca Bettini / AFP) (Photo by LUCA BETTINI/AFP via Getty Images)

EF EDUCATION – EASYPOST (Estados Unidos)

Hugh Carthy (Reino Unido) Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecuador) Diego Andres Camargo Pineda (Colombia) Simon Carr (Reino Unido) Owain Doull (Reino Unido) Merhawi Gebremedhin Kudus (Eritrea) Magnus Cort Nielsen (Dinamarca) Julius Van den Berg (Países Bajos)

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (Italia)

Lorenzo Fortunato (Italia) Vincenzo Albanese (Italia) Davide Bais (Italia) Erik Fetter (Hungría) Francesco Gavazzi (Italia) Mirco Maestri (Italia) Samuele Rivi (Italia) Diego Rosa (Italia)

GROUPAMA – FDJ (Francia)

Arnaud Demare (Francia) Clément Davy (Francia) Jacopo Guarnieri (Italia) Ignatas Konovalovas (Lituania) Tobias Ludvigsson (Suecia) Miles Scotson (Australia) Ramon Sinkeldam (Países Bajos) Attila Valter (Hungría)

INEOS GRENADIERS (REINO UNIDO)

Richard Carapaz (Ecuador) Jonathan Castroviejo (España) Jhonatan Narváez (Ecuador) Richie Porte (Australia) Salvatore Puccio (Italia) Pavel Sivakov (Italia) Ben Swift (Reino Unido) Ben Tulett (Reino Unido)

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (Bélgica)

Biniam Girmay Hailu (Eritrea) Aimé De Gendt (Bélgica) Jan Hirt (República Checa) Barnabas Peak (Hungría) Domenico Pozzovivo (Italia) Lorenzo Rota (Italia) Rein Taaramae (Estonia) Loic Vliegen (Bélgica)

ISRAEL – PREMIER TECH (Israel)

Jenthe Biermans (Bélgica) Mathias Brändle (Austria) Alexander Cataford (Canadá) Alessandro De Marchi (Italia) Alex Dowsett (Reino Unido) Reto Hollenstein (Suiza) Giacomo Nizzolo (Italia) Rick Zabel (Alemania)

LOTTO SOUDAL (Bélgica)

Caleb Ewan (Australia) Thomas De Gendt (Bélgica) Matthew Holmes (Reino Unido) Roger Kluge (Alemania) Sylvain Moniquet (Bélgica) Michael Schwarzmann (Alemania) Rudiger Selig (Alemania) Harm Vanhoucke (Bélgica)

MOVISTAR TEAM (España)

Alejandro Valverde Belmonte (España) Jorge Arcas Peña (España) William Barta (Estados Unidos) Oier Lazkano Lopez (España) Antonio Pedrero Lopez (España) José Joaquin Rojas Gil (España) Sergio Samitier Samitier (España) Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Colombia)

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM (Bélgica)

Mark Cavendish (Reino Unido) Davide Ballerini (Italia) James Knox (Reino Unido) Michael Mørkøv Christensen (Dinamarca) Mauro Schmid (Suiza) Pieter Serry (Bélgica) Bert Van Lerberghe (Bélgica) Mauri Vansevenant (Bélgica)

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO (Australia)

Simon Philip Yates (Reino Unido) Lawson Craddock (Estados Unidos) Lucas Hamilton (Australia) Michael Hepburn (Australia) Damien Howson (Australia) Christopher Juul Jensen (Dinamarca) Callum Scotson (Australia) Matteo Sobrero (Italia)

TEAM DSM (Países Bajos)

Romain Bardet (Francia) Thymen Arensman (Países Bajos) Cees Bol (Países Bajos) Romain Combaud (Francia) Alberto Dainese (Italia) Nico Denz (Alemania) Chris Hamilton (Australia) Martijn Tusveld (Países Bajos)

TEAM JUMBO – VISMA (Países Bajos)

Tom Dumoulin (Países Bajos) Edoardo Affini (Italia) Koen Bouwman (Países Bajos) Pascal Eenkhoorn (Países Bajos) Tobias Svendsen Foss (Noruega) Gijs Leemreize (Países Bajos) Sam Oomen (Países Bajos) Jos Van Emden (Países Bajos)

El ciclista holandés del equipo Jumbo, Tom Dumoulin (2ºL), saluda antes de la salida de la primera etapa de la carrera ciclista Giro de Italia 2022, 195 kilómetros entre Budapest y Visegrad, Hungría, el 6 de mayo de 2022. (Foto de Luca Bettini / AFP) (Foto de LUCA BETTINI/AFP vía Getty Images)

TREK – SEGAFREDO (Estados Unidos)

Giulio Ciccone (Italia) Dario Cataldo (Italia) Mattias Skjelmose Jensen (Dinamarca) Juan Pedro Lopez Perez (España) Bauke Mollema (Países Bajos) Jacopo Mosca (Italia) Edward Theuns (Bélgica) Otto Vergaerde (Bélgica)

UAE TEAM EMIRATES (Emiratos Árabes Unidos)

Joao Almeida (Portugal) Alessandro Covi (Italia) Rui Costa (Portugal) David Formolo (Italia) Fernando Gaviria (Colombia) Rui Oliveira (Portugal) Maximiliano Richeze (Argentina) Diego Ulissi (Italia)

Latinos en el Giro de Italia 2022

Los 12 latinos en la competencia están marcados en negritas en la parte de arriba. Pero, si te los perdiste, te los volvemos a dejar aquí:

Miguel Angel Lopez Moreno (Colombia) Harold Alfonso Tejada Canacue (Colombia) Santiago Buitrago Sanchez (Colombia) Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (Ecuador) Eduardo Sepulveda (Argentina) Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecuador) Diego Andres Camargo Pineda (Colombia) Richard Carapaz (Ecuador) Jhonatan Narváez (Ecuador) Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Colombia) Fernando Gaviria (Colombia) Maximiliano Richeze (Argentina)

De esta lista, la página web oficial del Giro de Italia menciona que Carapaz (ganador de la competencia en 2019) y Lopez Moreno están entre los favoritos de este año.

¿Cómo ver en vivo?

El Giro de Italia 2022 se va a transmitir en los cinco continentes, según su página web. Para revisar cada canal tradicional o en internet donde la competencia estará disponible, puedes dar clic aquí o dirigirte a giroditalia.it/en/giro-in-tv.

Aquí te dejamos las cadenas que tendrán el Giro de Italia en los países de los latinos en competencia:

Argentina: DirecTV y GCN.

Colombia: DirecTV, GCN, CaracolTV.

Ecuador: DirecTV y GCN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.