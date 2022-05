Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: cartelera, horario y cómo ver en vivo la pelea

Victoria Fernandez

(CNN Español) — Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para una de las peleas más esperada del año. El pugilista regresa al ring después de más de cinco meses fuera para medirse al campeón Dmitry Bivol. El Canelo tuvo una buena actividad en 2021, pero decidió tomar un respiro para afrontar el 2022 con grandes enfrentamientos.

Además, Saúl Álvarez recibió el galardón de mejor boxeador del año 2021 que fue otorgado por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA, por sus siglas en inglés).

El mexicano ha triunfado en la categoría de peso mediano y ha logrado los cuatros cinturones de las diferentes organizaciones (OMB, AMB, CMB y FIB). En cambio, en este 2022, competirá en una categoría superior para retarse ante Bivol por el título semipesado de la AMB. Canelo busca nuevos éxitos tras la victoria ante Caleb Plant, según las Asociación Mundial de Boxeo.

🇲🇽 ¡Es oficial! #CaneloBivol Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede. 🇺🇸 It’s happening! #CaneloBivolI will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD — Canelo Alvarez (@Canelo) February 25, 2022

El tapatío tendrá a un gran Bivol en frente. Dmitry se proclamó campeón interino en 2016 tras vencer al púgil Félix Valera y tras hacer dos defensas de la corona “fue elevado a monarca del organismo pionero”, según destaca la AMB.

El ruso cuenta con un gran palmarés en su carrera profesional, y, aunque no parte como favorito, según informa la AMB, puede ser que sorprenda al mexicano con una victoria.

Cuándo y dónde ver la pelea Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol

El duelo entre el Canelo y Bivol tiene lugar este 7 de mayo. El combate es en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos. Desde este martes ya se está viviendo un gran ambiente en Las Vegas tras la llegada de Saúl “Canelo” Álvarez y Dmitry Bivol. Según informa la AMB, se aglomeraron una gran cantidad de fanáticos para recibir a los boxeadores.

La cartelera principal, según la plataforma DAZN, comienza a las 8 p.m. ET y los eventos principales están programados para las 11 p.m. ET. Los horarios de las peleas quedan pendientes de la duración de cada combate.

La pelea puede verse en:

DAZN: EE.UU., España y otros países internacionales. Azteca TV y Canal 5: México ESPN: Argentina

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol: cartelera completa

Según el portal web de matchroom, la cartelera completa para la jornada del 7 de mayo donde se darán cita el mexicano Saúl Álvarez y el ruso Dmitry Bivol es la siguiente:

Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol Zhilei Zhang vs. Scott Alexander Montana Love vs. Gabriel Valenzuela Shakhram Giyasov vs. Christian Gomez Joselito Velazquez vs. Marcos Sustaita Alexis Espino vs. Aaron Silva Marc Castro vs. Pedro Vicente Elnur Abduraimov vs. Manuel Correa Fernando Angel Molina vs Ricardo Valdovinos

