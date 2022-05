ANÁLISIS | Esto es lo que significa para ti la sombría advertencia de la Casa Blanca sobre el coronavirus

Juan Pablo Elverdin

Washington (CNN) — “Tú no haces la línea de tiempo, el virus hace la línea de tiempo”. Ese fue el mensaje del Dr. Anthony Fauci para una nación ansiosa cuando el nuevo coronavirus comenzó a extenderse por Estados Unidos. Más de dos años después, sus palabras adquieren nueva relevancia ante la inquietante advertencia de la Casa Blanca.

Kaitlan Collins de CNN informa: El gobierno de Biden emitió una nueva advertencia de que EE.UU. podría ver 100 millones de infecciones de covid-19 este otoño e invierno, mientras los funcionarios subrayan públicamente la necesidad de más fondos del Congreso para preparar a la nación.

La proyección de 100 millones de infecciones potenciales es una estimación basada en una serie de modelos externos que están siendo seguidos de cerca por la administración y que incluiría tanto el otoño como el invierno, dijo un alto funcionario de la administración a CNN. Los funcionarios dicen que esta estimación se basa en una suposición subyacente de que no se toman recursos adicionales o medidas de mitigación extra, incluyendo nuevos fondos covid-19 del Congreso, o nuevas variantes dramáticas.

El Dr. Ashish Jha, coordinador de la respuesta a covid-19 de la Casa Blanca, confirmó la advertencia durante una entrevista en ABC News este domingo, pero subrayó que “si eso ocurre o no depende en gran medida de nosotros como país”.

“Estamos analizando una serie de modelos, tanto internos como externos, y lo que predicen es que si no nos adelantamos a este asunto, vamos a tener una gran inmunidad menguante, este virus sigue evolucionando y podemos ver una ola bastante considerable de infecciones, hospitalizaciones y muertes este otoño e invierno”, dijo Jha.

Ya están aumentando los casos de covid-19. Las infecciones han aumentado en más de un 50% en comparación con la semana anterior en al menos ocho estados. Partes de Nueva York han pasado a la designación “alta” del nivel comunitario de covid-19, según las métricas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿podría el virus infectar realmente a 100 millones de estadounidenses este otoño e invierno? Hemos preguntado a la Dra. Syra Madad, epidemióloga de NYC Health + Hospitals, sobre la advertencia de la Casa Blanca y lo que podría significar para ti. Nuestra conversación, llevada a cabo por teléfono y ligeramente editada para que sea más fluida y breve, se encuentra a continuación.

CNN: ¿Qué opina de esta advertencia de la Casa Blanca?

MADAD: Creo que es una advertencia muy importante que todo el mundo en Estados Unidos, tanto si no está vacunado como si está vacunado y reforzado, debería tener en cuenta porque ya hemos estado en este rodeo antes y sabemos qué hacer.

Tenemos las herramientas y los recursos para protegernos y proteger a los que nos rodean. Es importante que la gente sea consciente de que el nivel de riesgo a su alrededor está aumentando. Así que hay cosas que pueden hacer para reducir el riesgo de infectarse y, desde luego, de tener un resultado grave.

Cuando hablamos de resultados graves, sabemos que las vacunas covid-19 funcionan y resisten muy bien los resultados más graves, que son la hospitalización, la atención en la UCI y la muerte. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que también hay financiación para que las empresas farmacéuticas puedan invertir en vacunas bivalentes y multivalentes de covid-19.

CNN: Los funcionarios dicen que la estimación de la Casa Blanca se basa en una suposición subyacente de que no se están tomando recursos adicionales o medidas de mitigación adicionales. ¿Parece que está de acuerdo en que los recursos adicionales supondrían una gran diferencia?

MADAD: Por supuesto. Creo que lo mejor de estas predicciones es que, al fin y al cabo, son predicciones. Hay modelos que proyectan lo que va a ocurrir en el futuro, y sabemos que tenemos los recursos y las herramientas para cambiar ese futuro.

Podemos evitar —yo diría que en general— ese número, esa cantidad de personas que se infectan. Y creo que hay un par de preguntas y probablemente puntos de aclaración que haré sobre esa cifra de 100 millones.

No está claro de dónde han sacado esa cifra aproximada de infecciones. Solo se puede predecir que probablemente sea una combinación de inmunidad decreciente, además de, obviamente, los estadounidenses que ni siquiera se han vacunado completamente. Todavía tenemos millones de estadounidenses que solo han recibido una dosis. Tenemos millones de estadounidenses que ni siquiera han recibido una dosis. Así que es una combinación de todos esos factores, junto con los que están inmunocomprometidos.

Lo importante es que haya transparencia en la procedencia de esta cifra. Acabo de exponer algunos de los factores que probablemente intervienen en esta cifra, pero es importante que entendamos cuáles son los factores que entran en juego en este modelo.

CNN: La mayor parte de EE.UU. está totalmente vacunada, y mucha gente está agotada de los últimos dos años. ¿Cómo se consigue que la gente preste atención a las advertencias a estas alturas de la pandemia?

MADAD: Es una gran pregunta, y sabemos que la fatiga pandémica es real y ya se ha instalado aquí en Estados Unidos. Ciertamente estamos fuera de la fase aguda de la pandemia, lo que significa que no hay sirenas rojas, aunque sabemos que, obviamente, cientos de estadounidenses siguen muriendo, lamentablemente, todos los días, y miles de estadounidenses siguen infectándose todos los días. Y sabemos que eso es ciertamente una subestimación. Pero como este virus y esta enfermedad son mucho más manejables gracias a las herramientas que tenemos, la gente es mucho más complaciente. Y lo entiendo; vamos a entrar en el tercer año. La gente quiere volver a disfrutar de la vida que conocía antes de esta pandemia.

Al mismo tiempo, creo que es importante que la gente se dé cuenta de que todavía estamos en una pandemia. Por mucho que no queramos estar en una, esa es la realidad. Y no solo está determinada por lo que ocurre aquí en Estados Unidos. También está determinada por lo que ocurre en todo el mundo. Y estamos viendo cada vez más de estas subvariantes que aparecen tanto aquí en los EE.UU., así como en todo el mundo. Es importante que la gente se dé cuenta de que esto no se acaba hasta que se acaba en todo el mundo.

Tenemos que seguir siendo precavidos. Creo que podemos hacer todas las cosas que nos gustan, pero haciéndolo de forma más segura, sabiendo que hay mucho más virus en la comunidad.

Creo que realmente entenderlo desde el punto de vista de: ‘No deberías querer infectarte. No deberías querer enfermar, aunque sea algo manejable’. Para mí, creo que también es el riesgo de un covid largo. No tengo necesariamente miedo de infectarme con el virus, aunque sigo evitándolo. Sigo utilizando mascarillas en las grandes reuniones en interiores porque simplemente no quiero enfermar. De hecho, me da miedo el covid largo. No sé cómo serán las repercusiones a largo plazo.

CNN: ¿Cuáles son las mejores métricas a las que la gente debe prestar atención?

MADAD: Yo me fijaría en la vigilancia de las aguas residuales, que es un indicador temprano que te dice que hay algo que se está gestando en la comunidad y que los casos están aumentando.

También seguiría mirando el mapa de niveles de transmisión de los CDC. Eso da una buena indicación de dónde están los niveles de transmisión en tu comunidad. Y sabemos que muchos lugares en Estados Unidos están entrando en ese nivel medio de transmisión de covid-19, ciertamente aquí en la ciudad de Nueva York.

Todavía me gustaría saber: ¿Están aumentando las tasas de hospitalización en mi comunidad? ¿Habrá un hospital disponible para mí en el caso de que me infecte y requiera hospitalización? Pero eso es más bien un indicador rezagado.

CNN: ¿Algo más que quiera añadir?

MADAD: La Casa Blanca está en una posición muy difícil. Están luchando por conseguir más fondos. Están haciendo muy transparente que están muy preocupados. Quieren asegurarse de que la gente entiende que esto no es una broma.

Esa cifra de 100 millones es muy grande, por lo que es realmente importante que el Congreso entienda que todavía estamos en la pandemia, aunque mucha gente haya dejado atrás la pandemia. Podríamos volver muy, muy rápidamente al estado en el que nos encontrábamos hace unos meses con ómicron, con un número significativo de estadounidenses infectados.

No queremos volver a ese estado, ¿verdad? Así que tenemos que asegurarnos de que el Congreso entienda que esto es realmente importante para que continúe la financiación.

