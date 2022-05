La carcelera y el preso que escaparon en Alabama están bajo custodia, después de una persecución

macamilarincon

(CNN) –– Vicky White y Casey White, la carcelera y el preso acusado de asesinato que escaparon en Alabama el 29 de abril, están bajo custodia luego de una persecución en Evansville, Indiana, dijo el sheriff del condado de Lauderdale en una conferencia de prensa.

Casey White se rindió y Vicky White fue transportada a un hospital. Ningún agente de seguridad disparó, según Singleton.

Vicky White tenía una ‘relación especial’ con el recluso Casey White. Estas son otras personas que se enamoraron de presos

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. le dijo a CNN que la lesión de la carcelera fue una herida de bala autoinfligida.

Vicky White está “bastante grave”

El sheriff del condado de Vanderburgh, Dave Wedding, indicó por su parte que las lesiones de Vicky White “muy graves”. Wedding dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que la mujer “bastante grave”, después del accidente que llevó a su captura y a la de Casey White.

Según Wedding, se cree que la pareja había estado en Evansville desde el 3 de mayo. “Es difícil creer que han estado aquí tantos días, pero tenemos suerte de haberlos encontrado”, dijo Wedding.

El funcionario añadió La Fuerza de Tarea del Servicio de Alguaciles de EE.UU. chocó con el vehículo en el que Vicky White y Casey White se encontraban para poner fin a la persecución.

Wedding dijo que la persecución comenzó cuando un vehículo, que coincidía con la descripción de un auto sospechoso, fue ubicado cerca de la oficina del sheriff. Cuando llegaron las autoridades, Vicky White y Casey White huyeron. El vehículo conducido por Vicky fue descrito como un Cadillac.

“El hombre y la mujer huyeron en un vehículo en la autopista 41 en dirección norte, pasaron la autopista 57, como pueden ver, doblaron aquí en Birch Park Drive, atravesaron esta área cubierta de hierba”, dijo Wedding. “El grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles de EE.UU. los interceptó, en realidad chocó con ellos para tratar de poner fin a la persecución”.

Una pista llevó al arresto

Una pista que provino del público condujo a la captura y arresto de Vicky White y Casey White en Indiana, informó Singleton. La pista llegó el domingo por la noche, según el sheriff.

“Esto pone fin a una semana y media muy larga, estresante y desafiante”, dijo.

La pareja fue localizada en un hotel y luego se produjo una persecución vehicular, relató. Singleton señaló que la pareja será llevada de regreso a Alabama para su lectura de cargos.

“Ella tiene algunas respuestas para darnos”, dijo Singleton sobre Vicky White.

El funcionario agregó que no hay evidencia de que alguien más haya estado involucrado. “No sabes en quién puedes confiar. Confiaba plenamente en Vicky White. Ella había sido una empleada ejemplar, y qué la provocó, qué la impulsó a hacer una artimaña como esta, no lo sé. No sé si alguna vez lo sabremos”, añadió.

En ese sentido, indicó que “siempre esperó” que atraparan a Casey White y a Vicky White. Pero, describió la búsqueda de los dos como un desafío porque la fuga “obviamente estuvo bien planeada y calculada”.

“Yo sabía que los atraparíamos. Era solo cuestión de tiempo”, dijo en una conferencia de prensa hace unos momentos. “Lo que fue tan desafiante de esta fuga fue que la mayoría de los escapes, especialmente de una cárcel del condado, no están planeados. Son algo espontáneos. No hay recursos disponibles, no hay un plan establecido sobre lo que voy a hacer cuando salgo, además de correr”.

Y continuó: “Se necesitó mucha preparación para esto. Tenían muchos recursos, dinero en efectivo, vehículos, tenían todo lo que necesitaban para lograr esto, y eso es lo que hizo que esta última semana y media fuera tan desafiante. Estábamos comenzando desde cero, y no solo eso, comenzamos: nos sacaron una ventaja de seis horas”.

Vicky White no será recluida en la cárcel donde trabajaba

Singleton también dio detalles sobre las condiciones de Vicky White cuando sea recluida y dijo que ya se han hecho arreglos para que permanezca en otra instalación fuera del condado de Lauderdale, donde trabajaba, una vez que sea llevada a Alabama por los cargos que enfrenta

Uno de los cargos que enfrenta Vicky White es facilitar la fuga, que es un delito mayor y conlleva hasta 10 años de prisión, dijo el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, durante la conferencia de prensa.

Imágenes de un hombre que creían era Casey White

Horas antes este lunes, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicó imágenes de un hombre que creían es Casey White, cuando fue captado por una cámara de vigilancia en un lavadero de autos en Evansville, Indiana.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicó imágenes de quien creen es el fugitivo Casey White en un lavadero de autos de Indiana.

A los investigadores se les notificó en la noche de este domingo que se había descubierto un Ford F-150 2006 en un lavadero de autos en Evansville, a unos 120 kilómetros al norte del condado de Williamson, Tennessee, donde se encontró abandonado el Ford Edge 2007 que la pareja utilizó.

Creen que el preso desaparecido con una carcelera en Alabama fue visto en Indiana, revelan las autoridades

El propietario proporcionó las imágenes de una cámara de seguridad, dijo el Servicio de Alguaciles de EE.UU. en un comunicado.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. dijo que cree que la persona en la foto es Casey White.

Nuevos cargos contra Vicky White

En la tarde de este lunes, las autoridades presentaron nuevos cargos contra Vicky White, funcionaria de prisiones de Alabama, en relación con la fuga de Casey White, anunció el Departamento del Sheriff del Condado de Lauderdale.

Los nuevos cargos se derivan de que ella habría utilizado un alias para comprar el vehículo que se utilizó para la fuga, un Ford Edge 2007, dijeron las autoridades. La orden judicial muestra que a Vicky White se le señala cargos de falsificación y de robo de identidad.

La atracción sexual por los criminales tiene un nombre: hibristofilia. ¿Por qué sucede?

Vicky White, que era subdirectora de correcciones del condado de Lauderdale, sacó a Casey White de la cárcel del condado el 29 de abril, diciendo que lo iba a llevar a una evaluación de salud mental, que las autoridades se enteraron después nunca se había programado. Luego dijo que iba a buscar atención médica después de dejar al recluso porque no se sentía bien.

Videos de vigilancia revelan nuevos detalles de cómo se planeó la fuga

Videos de vigilancia en los que aparece Vicky White, antes de huir con Casey White muestran el nivel de preparación que tuvo la fuga, señaló el sheriff.

Los investigadores encontraron imágenes de Vicky White en las que está comprando ropa de hombre en una gran tienda y en una “tienda para adultos”, dijo Singleton. Y añadió que “obviamente tenía una muda de ropa” para el preso, Casey White, quien enfrenta cargos de asesinato.

Por qué nos fascinan las persecuciones de crímenes reales como la de Vicky White y Casey White

“Esto nos dice que estaba muy bien planeado y calculado”, dijo Singleton a Bianna Golodryga, de CNN, este lunes. “Obviamente, ella planeó muy bien este escape, a la perfección”, insistió el funcionario.

Horas antes, los investigadores difundieron un video en el que se veía a Vicky White en un Quality Inn de Florence, donde se alojó la noche anterior a la fuga, hace más de una semana.

Qué dirección tomaron Vicky White y Casey White

La patrulla que la carcelera y el recluso se llevaron de la prisión se encontró abandonada en el aparcamiento de un centro comercial. En su interior, se hallaron las llaves de la cárcel, el radio y las esposas de Vicky White. Las autoridades creen que la pareja salió del estacionamiento en un vehículo diferente: la camioneta Ford 2007 tipo SUV que Vicky White ubicó en el aparcamiento la noche anterior.

El vehículo se localizó el 6 de mayo en Tennessee. La camioneta había sido abandonada en un bosque sin ninguna información de identificación el mismo día en que la pareja escapó, lo que indica que condujeron unas dos horas hacia el norte desde la cárcel de Florence, Alabama, hasta el condado de Williamson, Tennessee.

“Ahora sabemos dónde está el coche, sabemos qué dirección tomaron”, dijo el sheriff. “Estamos tratando de sondear la zona en busca de cualquier testigo, también tratando de investigar, ver si se reportó algún vehículo robado en esa zona durante ese tiempo”.

Las autoridades creen que el vehículo puede haber tenido problemas mecánicos que dieron lugar a que hicieran una parada brusca en la zona.

Lo que sabemos sobre Vicky White, la agente de correccionales que desapareció con un recluso

Vicky White, de 56 años, y Casey White, de 38, que no son parientes, se conocían desde al menos 2020 y habían desarrollado una relación romántica, según declaró el sheriff a CNN previamente.

Antes de su desaparición, Vicky White había anunciado sus planes de jubilarse y había vendido su casa por un precio muy inferior al valor de mercado.

Ahora tiene una orden de arresto activa por presuntamente permitir o facilitar la fuga de manera intencional. Ya no es empleada de la oficina del sheriff, dijo la oficina, y añadió que aunque el viernes fue su último día de trabajo, sus papeles de jubilación nunca quedaron finalizados.

Los investigadores creen que Vicky White tenía una gran cantidad de dinero cuando la pareja desapareció, dijo Singleton el viernes, añadiendo que las autoridades están trabajando para averiguar más detalles.

Noticia en desarrollo…

