Muere Ivana Trump, la exesposa de Donald Trump

(CNN) — La exesposa del expresidente Trump, Ivana Trump, murió, publicó Donald Trump en Truth Social.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, publicó Trump.

No hubo noticias sobre una causa. Ivana es la madre de Donald Jr., Ivanka Trump y Eric Trump. Ella tenía 73 años.

Eric Trump también publicó en Instagram, diciendo en parte que Ivana era “una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa”.

Esta noticia está en desarrollo.

