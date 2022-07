Por qué Wall Street no puede dejar de mirar a Netflix

El CEO, Reed Hastings, mantuvo durante mucho tiempo que Netflix seguiría sin publicidad y se basaría en las suscripciones. Pero los rivales de la plataforma no han sido tan reacios, lo que les ha permitido ofrecer suscripciones más baratas y alejar a los clientes de la cuota mensual de Netflix, que actualmente es de US$ 16 para el plan estándar. La empresa se ha asociado con Microsoft para crear una opción con publicidad que probablemente estará disponible a finales de este año. PERO… los anuncios no son precisamente un salvador en una economía que se tambalea por la recesión.

