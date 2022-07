Emiten advertencias desalentadoras por el calor opresivo en EE.UU. a medida que continúa la ola de calor

“Y estamos teniendo muchos, muchos más días con el índice de calor, los niveles más extremos de 39,4 o 40,5 °C”, dijo Gilbert. “Eso no solo es preocupante para la salud de la gente, sino para su bolsillo. Nuestros trabajadores al aire libre no pueden trabajar tanto, pierden tiempo de trabajo. La gente no puede costear este aire acondicionado, el mayor costo de la electricidad. Es una crisis tanto sanitaria como económica”.

