California aprueba nueva ley de control de armas inspirada en la ley del aborto de Texas

“No puedo soportar lo que está sucediendo en este país, no puedo soportar el asalto a la libertad. No puedo soportar la retórica”, dijo, y agregó: “Este es un momento desafiante. La Corte Suprema ha puesto esta responsabilidad directamente en la puerta de los gobernadores ahora, y los líderes legislativos y líderes locales en todo el país. Y tenemos que enfrentar este momento y no podemos hacerlo con la pasividad que hemos visto en el pasado”.

