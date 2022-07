“El presidente no escuchó a la oposición”, dice Roy Barreras tras los abucheos a Duque en el Congreso

Y una precisión: yo nunca milité en el partido del presidente Uribe y no milito en el partido del presidente Petro. Yo he acompañado durante más de una docena de años al expresidente y premio Nobel de paz Juan Manuel Santos, que tiene un legado de origen liberal. Me mantengo en él, lo dije ayer. Y por supuesto, ese legado de origen liberal implica el respeto a la vida, a los derechos de todos, también a la empresa privada, también a la iniciativa empresarial, también a la seguridad jurídica empresarial.

Ya no somos oposición, ya no somos crítica, ya no es suficiente con los likes ni con los trinos. Ahora somos bancada de gobierno y tenemos que hacer las reformas. El cambio son las reformas. Así que yo invito a todos a hacer las reformas.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.