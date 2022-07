AJ McLean explica cómo nació “Smoke”, su nueva canción en solitario, y habla de su coqueteo con la música country y la gira de los Backstreet Boys

“Kevin estuvo en Broadway. Brian lanzó un exitoso disco cristiano. Howie D hizo un disco infantil. Nick ha lanzado varios discos. Yo trabajé en 2009 en un disco que nunca vio la luz y luego lancé Have It All (su primer disco en solitario) que si lo escuchas, suena a un disco de los Backstreet Boys”, cuenta.

“¿Habría considerado hacer música country? Nunca me lo imaginé pero lo intenté y comenzó a interesar”, dice. Sin embargo, vino la pandemia del nuevo coronavirus y con eso una parada obligada de dos años en el que McLean dijo que evaluó este movimiento y que finalmente no era algo con lo que él se sentía reflejado. “Tenía que regresar a Nashville, tenía que sumergirme en la cultura y probar que pertenezco. Sería mucho trabajo y no me representaba [el género]”, cuenta.

“Quería que las bailarinas se sintiesen cómodas. Me senté con todos en el set y les dije que este era un lugar seguro, que si alguien no estaba cómodo, que me dejasen saber y lo cambiábamos. En ningún momento nadie vería los senos de alguien expuestos en su totalidad. Queremos dejar más a la imaginación, eso es más sexy”, cuenta.

“Me inspiré en un video de los ochenta de Robert Palmer. El de la canción Addicted to Love. Era un niño cuando ese tema salió y me emocioné con el video. Todas esas mujeres maquilladas y con vestidos negros, bailando y tocando instrumentos, muy sexys. Luego está Freedom de George Michael en donde habían supermodelos de Victoria’s Secret. Finalmente está Blurred Lines de Robin Thicke, que no dejó nada para la imaginación”, dijo AJ a Zona Pop CNN.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.