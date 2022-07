Cheques de US$ 450 para familias de Florida por la inflación: quiénes lo cobran y para qué se pueden usar

Florida no es el único estado que está ofreciendo ayudas extra en este contexto. A principios de julio, California anunció que US$ 9.500 millones de su presupuesto estarían destinados a ayudas para 23 millones de californianos a través del “Reembolso Tributario para la Clase Media”. Con ellos, los residentes del estado pueden optar hasta por US$ 1.050, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.