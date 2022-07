Los médicos instan a buscar casos de viruela del mono más allá de los hombres que tienen sexo con otros hombres

“Creo que estamos cometiendo un gran error”, dijo Griffin. “La viruela del mono probablemente ya está fuera de esta población, y estamos dejando que se extienda porque no estamos dispuestos a reconocerlo, porque no estamos haciendo las pruebas, porque nuestra red no es lo suficientemente amplia”.

