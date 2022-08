Primero en CNN: eliminaron mensajes de texto del 6 de enero de funcionarios clave del Pentágono del gobierno de Trump

Sawyer dijo que su organización se enteró de que los registros no se habían conservado a través de los abogados del gobierno a principios de este año, y ese reconocimiento fue entonces conmemorado en un informe de estado conjunto presentado ante el tribunal en marzo: “El Departamento de Defensa y el Ejército transmitieron al demandante que cuando un empleado se separa del Departamento de Defensa o del Ejército, él o ella entrega el teléfono emitido por el gobierno, y el teléfono es borrado”, dijo el gobierno en la presentación. “Para aquellos funcionarios que ya no están en la agencia, los mensajes de texto no se conservaron y por lo tanto no se pudieron buscar, aunque es posible que determinados mensajes de texto se hayan guardado en otros sistemas de registros como el correo electrónico”.

