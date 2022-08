ANÁLISIS | Crecen las preguntas sobre si el viaje de Pelosi a Taiwán valdrá las consecuencias

“Mi opinión, francamente, es que ella no debería haber ido. El objetivo de la política exterior de Estados Unidos es reducir las tensiones con China, no aumentar las tensiones”, dijo el exsenador demócrata de Montana. “Su visita claramente está aumentando las tensiones. No hay ninguna razón de política exterior para que vaya. Los taiwaneses saben que los apoyamos”.

