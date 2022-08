ANÁLISIS | La extraordinaria tormenta política desatada por el allanamiento del FBI en el resort de Trump en Florida

Los dos juicios políticos de Trump en la Cámara de Representantes de EE.UU., por tratar de obligar a Ucrania a investigar a Biden antes de las elecciones de 2020 y por la insurrección, no dieron como resultado condenas en los juicios del Senado ni ningún intento de impedirle asumir un futuro cargo federal. Su extraordinario apoyo entre los republicanos de base hace que sea casi imposible que los políticos que quieren un futuro político se le opongan. Y no parece que nada más que un caso penal claro contra el expresidente pueda poner a sus partidarios en su contra, e incluso eso podría no cambiar su opinión sobre él si responde con la retórica correcta.

Lo que está en juego para los investigadores y para el futuro político del país es, por lo tanto, enorme. Esas implicaciones solo se volverían más críticas si luego surge que el allanamiento del FBI no fue realizado según las normas o no fue crítico para la seguridad nacional del país. Las sensibilidades políticas son tan agudas que es fácil ver cómo el hecho de no procesar a Trump después de dar un paso tan público generaría dudas sobre si el allanamiento estaba justificado. Dicho esto, con el fin de obtener una orden para registrar la propiedad de Trump, los funcionarios del FBI habrían tenido que demostrarle a un juez que había una causa probable para creer que se había cometido un delito federal y que se podía obtener evidencia de ello en el complejo.

Pero la magnitud de los eventos del lunes no debe subestimarse, incluso si la cuestión de si el expresidente estaba en peligro real de ser acusado de un delito, en lo que sería un paso histórico sorprendente, no quedó clara de inmediato el lunes por la noche. Los parámetros exactos de la orden de allanamiento tampoco estaban disponibles. Los presidentes tienen la capacidad de desclasificar información confidencial y no estaba claro si Trump podría haber tomado tales medidas con el material involucrado. Sin embargo, los expresidentes no tienen tales poderes. CNN informó que el FBI se llevó cajas de artículos después del allanamiento del lunes. Y la abogada de Trump, Christina Bobb, dijo que la oficina confiscó “papel” después de lo que dijo fue “una redada no anunciada”.

