Ed Sheeran colabora con el argentino Paulo Londra para su nueva producción “No. 6 Collaborations Project”

(CNN Español) – Una voz argentina sonará en el nuevo disco de Ed Sheeran, No. 6 Collaborations Project.

A través de sus historias en Instagram, el cantante oriundo de Halifax, Reino Unido, anunció el resto de los artistas que colaborarán en los 15 temas que serán parte de su nuevo trabajo discográfico que saldrá a la venta el próximo 12 de julio de 2019.

Tres latinos —uno de Córdoba, Argentina, otra de Cojímar, Cuba, y otra de Nueva York, cuyo padre es de República Dominicana— formarán parte de la producción, a la que Sheeran describe en una entrevista con Charlamagne Tha God, como “un álbum compilatorio de artistas de los que soy fanático”.

El cantante de trap argentino Paulo Londra colabora con Sheeran y Dave en el tema “Nothing on you”. Mientras que la cubana Camila Cabello y la neoyorquina Cardi B juntaron sus voces y cantan con el intérprete de “Shape of You” en el track 2 del disco, “South of the border”.

Londra también dio la noticia del lanzamiento en su cuenta de Instagram, en el que compartió una imagen con el siguiente mensaje: “Guenoooo había una sorpresita que ya está loco jajjaja. Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias a @teddysphotos por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum”.

El primer adelanto del disco fue dado a conocer el pasado 7 de mayo. Sheeran entonces revelaba la primera colaboración “I Don’t Care” con Justin Bieber. Dos semanas después presentó “Cross me” junto a Chance the Rapper y PnB Rock.

“I Don’t Care” debutó en la primera posición de la lista Digital Songs de Billboard, y número dos en la codiciada lista Hot 100.

El disco comenzó a idearse durante el tour de Sheeran el año pasado, dijo Atlantic Records, disquera del cantante británico a través de un comunicado.

La lista de canciones con sus respectivas colaboraciones de “No.6 Collaborations Project” de Ed Sheeran, a la venta el próximo 12 de julio. (Crédito: Ed Sheeran/Instagram)

Este no es el primer álbum compilatorio de colaboraciones del artista. En 2011 lanzó No. 5 Collaborations Project.

No. 6 Collaborations puede ser preordenado a través de este enlace.

