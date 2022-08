La Academia se disculpa con Sacheen Littlefeather, quien rechazó un Oscar en nombre de Marlon Brando hace 49 años

“(Brando) lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso, y las razones de esto son el trato que la industria cinematográfica da hoy a los indígenas americanos”, dijo ante una mezcla de abucheos y aplausos, haciendo una pausa y pareciendo visiblemente molesta. “Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta noche, y que, en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”.

