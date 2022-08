Cómo evitar estafas y engaños con el Ingreso Solidario en Colombia

No necesitas inscribirte en el programa. Si eres beneficiario lo dirá el Gobierno No necesitas intermediarios El dinero llegará a tu cuenta bancaria, Nequi, Daviplata, si estás bancarizado Si no tienes cuentas bancarias, llegará un mensaje a tu celular y podrás reclamar el dinero en un punto físico de SuperGiros con cédula o documento original

