ANÁLISIS | Europa no puede decidir si quiere castigar a los rusos de a pie por la guerra de Putin

¿Trabajará la UE con Putin si sigue en el poder después de la guerra? Si no es así, ¿cuán diferente debe ser el régimen que siga al de Putin para satisfacer al bloque? ¿Qué habría que incluir en un hipotético tratado para garantizar a los distintos líderes europeos que Rusia no provocará más conflictos? ¿Qué podría estar dispuesta a conceder la UE para negociar la paz? No hay que olvidar que Ucrania es ahora un candidato a la adhesión a la UE.

Por tanto, no solo es extremadamente difícil, sino que probablemente no sea especialmente productivo, ignorar simplemente a Rusia. Una vez terminada la guerra, las economías europeas querrán restablecer los lazos con Rusia. Esto no solo es beneficioso para esos países, sino que también podría resultar valioso en una guerra de propaganda posterior al conflicto para convencer a los rusos medios de los beneficios de los valores europeos.

