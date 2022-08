Danica McKellar, recordada por “The Wonder Years”, explica por qué estudio matemáticas y dejó de actuar

“No podía alejarme de eso. Así que necesitaba descubrir mi valor lejos de Winnie Cooper, y las matemáticas eran un desafío y lo hacía bien. Y me encanta esta sensación de que mi valor, las cosas importantes no tenían nada que ver con cómo me veía o con la televisión”, contó.

