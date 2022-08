ANÁLISIS | Clases de historia a la colombiana: del informe de la Comisión de la Verdad a la cartilla alterna

El informe acerca a los colombianos a aquello que muchos quisieron ignorar durante décadas. Sí, es doloroso, pero no solo para aquellos sectores que lo critican, sino para un país que prefirió mirar para otro lado cuando miles eran desplazados, secuestrados, torturados, extorsionados, reclutados o desaparecidos. La verdad puede doler, pero no por eso se puede ignorar o reemplazar con versiones que puedan considerarse edulcoradas o amañadas. La idea de este ejercicio, según la Comisión de la Verdad, que es los colombianos puedan reconocerse, no solo en la cumbia o en sus maravillosos paisajes, sino también en una historia de violencia que hoy empieza a salir a flote de manera más plural. Los alemanes aprendieron que no solo podían reconocerse en Freud o Beethoven, sino que también tenían que hacerlo en el horror del Holocausto. Esa es la ruta a seguir planteada por la Comisión.

Tienen razón los críticos del informe al asegurar que nadie es dueño absoluto de la verdad. O para ponerlo en un dicho popular: “cada quien habla de la feria según le fue en ella”. No obstante, no todo puede ser sabiduría popular, también hay que meterle un poco de academia a la realidad. El informe, que hoy es desdeñado por unos, no surgió de un día para otro y contó con una riqueza de fuentes, su mayor fortaleza. En los casi cuatro años que tomó la construcción del documento, se hicieron 15.000 entrevistas, individuales y colectivas; se escuchó a víctimas en los municipios más golpeados por la violencia; se abrió el espacio para expresidentes e integrantes de la fuerza pública; se habló con responsables de delitos que reconocieron lo que aconteció; se deliberó sobre documentos históricos y se tomaron en cuenta casi 1.200 informes sobre hechos de violencia.

La Comisión de la Verdad ha publicado su informe final sobre el conflicto colombiano, un esfuerzo enorme por documentar lo que ha pasado en el país en varias etapas de violencia que, para su desgracia, aún no termina. El documento no es fácil de leer, no sólo por su densidad sino por las aberraciones que cuenta. Sin embargo, la historia allí contenida sí logra dar voz a quienes perdieron las guerras, a quienes tuvieron que salir de sus pueblos para salvar sus vidas y a quienes sufrieron toda clase de vejámenes cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.