Nadie ha reclamado el premio de lotería de US$ 1.340 millones

El ganador del premio mayor de Mega Millions no es el único ganador de la lotería que aún no ha recogido su premio. Según el sitio web de la Lotería de Illinois, aún no se han reclamado un premio de $US 1 millón que fue comprado en febrero y varios premios de seis cifras.

