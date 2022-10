Kanye West rompe el silencio sobre las consecuencias de sus comentarios antisemitas

“Cuando surgió la idea de Black Lives Matter, nos unió como pueblo”, dijo. “Entonces, dije eso y cuestioné la muerte de George Floyd, lastimó a mi gente. Hirió a los negros. Entonces, quiero disculparme por lastimarlos porque en este momento Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas y por lo que están haciendo los medios, sé cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora. Así que te agradezco, Dios, por hacerme humilde y dejarme saber cómo se siente realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar al hombre negro más rico que no sea hacer que no sea multimillonario frente a todos a partir de un comentario?”.

