Funcionarios de EE.UU. están divididos sobre la nueva información que sugiere que los militares rusos discutieron escenarios para el uso de armas nucleares

El diario The New York Times reportó por primera vez sobre la evaluación de inteligencia. Pero no se ha informado previamente de las divisiones internas sobre la calidad de la inteligencia y la forma de interpretarla.

La evaluación, redactada por el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), no es un producto de alta confianza y no es inteligencia bruta sino un análisis, dijeron a CNN múltiples personas que la han leído. Por ello, algunos funcionarios creen que las conversaciones reflejadas en el documento pueden haber sido sacadas de contexto y no indican necesariamente que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear.

