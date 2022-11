Primero en CNN: una niña de 10 años atrapada con el atacante de Uvalde llamó repetidamente al 911 para pedir ayuda. Las autoridades tardaron 40 minutos en actuar

La niña está en la llamada cuando los agentes finalmente entran por la fuerza a la habitación de al lado. Se pueden escuchar fuertes y prolongadas ráfagas de disparos cuando el operador le dice: “Quédate abajo. No te levantes. Quédate abajo. No, no te muevas”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.