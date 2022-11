Asesores de Trump evalúan anunciar su candidatura presidencial en la tercera semana de noviembre

“Le doy una tonelada de crédito por no anunciar este año [y] por no interponerse en el camino de los candidatos de las elecciones intermedias. Me alegro de que no lo haya hecho. Ese fue ciertamente mi consejo desde el principio”, dijo la exconsejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway a los periodistas en un evento este jueves por la mañana.

