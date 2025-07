Luchas internas en el Partido Republicano por recortes de DOGE cobran protagonismo a medida que se acerca la fecha límite

“Hay algunos recortes que puedo apoyar, pero no voy a votar a favor de recortar los programas de salud global”, declaró Collins a la prensa la semana pasada. Aseguró que apoya gran parte de los fondos destinados a la radiodifusión pública, incluyendo los sistemas de alerta de emergencia y la programación local, pero dejó claro que no apoya el financiamiento para todos los medios públicos, en particular para NPR.

