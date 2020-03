Trump dijo no saber que las personas morían de gripe… pero su abuelo falleció por esta causa, según su biógrafa

Noticias

(CNN) – Mientras ofrecía una conferencia de prensa sobre el brote de coronavirus el viernes pasado, el presidente Donald Trump aseguró que no sabía que las personas morían a causa de la gripe. Sin embargo, abuelo falleció por esta enfermedad en 1918, según Gwenda Blair, biógrafa de Trump.

“Cuando escuché la cantidad de personas que han muerto por la gripe, me sorprendió escucharlo”, dijo Trump mientras recorría la sede principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta. “Durante el último y largo período cuando las personas tienen gripe, hay un promedio de 36.000 personas muriendo. Nunca he escuchado esos números, me hubiera impactado. Hubiera dicho: ‘¿Alguien muere por la gripe?’ No sabía que la gente muriera de gripe”, añadió.

Trump tiene razón acerca de que miles de estadounidenses mueren cada temporada a causa de la gripe. Los CDC estiman que más de 34.000 personas murieron a causa de la influenza en la temporada de 2018-2019. El periodo anterior esa cifra se calculó en más de 61.000.

En 1918, una pandemia de influenza se extendió por todo el mundo y acabó con la vida de unas 675.000 personas en Estados Unidos y de 50 millones alrededor del mundo, según los CDC. El abuelo paterno de Trump, Friedrich Trump, fue una de esas personas que murió de gripe en 1918, según el libro de Blair The Trumps: Three Generations of Builders and a President, que se publicó por primera vez con un título diferente en 2001 y posteriormente fue reeditado luego de que Trump llegara la Casa Blanca. The Washington Post fue el primer medio en señalar, a raíz de los comentarios del mandatario la semana pasada, que la gripe mató a su abuelo.

CNN conversó con Blair sobre Trump y su historia familiar este domingo. La biógrafa, quien no ha hablado con el hoy presidente en más de una década, sugirió que era poco probable que Trump no supiera cómo murió su abuelo.

Trump conoce algunos detalles de la vida de su abuelo. En el documental de 2016 The Kings of Kallstadt, Trump mencionó la primera llegada de su familia a Estados Unidos. “Mi abuelo Friedrich Trump vino a Estados Unidos en 1885”, aseguró el presidente en el documental. “Se unió a la gran fiebre del oro, lo hizo increíblemente bien, amaba a este país”, añadió.

Al momento de su muerte en 1918, Friedrich era un empresario de 49 años con tres hijos que vivían en Queens, escribió Blair en su libro.

Blair recordó que cuando entrevistó a Trump, él no mostró mucho interés en su propia historia familiar y prefirió centrarse en su negocio.

La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de comentarios al respecto, ni ha respondido preguntas de CNN sobre si el presidente sabía que su abuelo murió de gripe.

La siguiente entrevista con Blair ha sido editada y condensada para mayor claridad:

CNN: Cuando el presidente visitó los CDC el viernes, dijo que se sorprendió al escuchar la cantidad de personas que han muerto a causa de la gripe. Pero, como usted ha destacado en su libro, el abuelo de Trump, Friedrich Trump, murió en la pandemia de gripe de 1918. ¿Qué piensa sobre eso?

Blair: Él (Trump) no es un estudiante de historia. Solo está mirando hacia el futuro. No tiene espejo retrovisor y eso significa que aprende poco. Hay un viejo cliché sobre que las personas que no aprenden de la historia están obligadas a repetirla, y creo que eso es lo que él actualmente él está en medio de recrear nuevamente.

¿Puede explicar eso un poco más?

Bueno, ciertamente, específicamente, con respecto a las crisis de la salud, y luego, en términos más generales, su negativa a participar, a aprender de los expertos en todo tipo de campos. Y este es otro ejemplo más de eso: su negativa a aprender realmente cómo comienzan las epidemias, cómo enfrentarlas, los tipos de planificación que se necesitan, los preparativos necesarios.

¿Ha mencionado Trump a su abuelo en el pasado? ¿Sabe cuánto conocía de su abuelo?

Cuando lo entrevisté para mi libro, él no estaba muy interesado en la historia en general… en la historia familiar. Estaba centrado en su propia carrera de negocios, que era el 100% de sus intereses en el momento en que lo entrevisté. Pero él sabía a grandes rasgos sobre su padre, abuelo y su abuela, quien quedó viuda después de la muerte de su esposo en 1918. Su abuela, también una inmigrante alemana, vivió hasta la década de 1960, frente a la familia Trump durante gran parte de la infancia de Donald Trump y estuvo cerca hasta que él fue a la universidad y estuvo muy cerca de su padre. Entonces, su abuela estaba en el panorama. Me refiero no solo en el panorama: involucrada activamente en la familia.

¿Pero es posible que Trump no supiera que su abuelo murió de gripe?

Dentro del ámbito de la posibilidad, claro. Dentro del ámbito de la probabilidad, no.

¿Y por qué dice eso?

Bueno, escribí un libro sobre eso.

También hubo artículos al respecto, ha habido artículos desde entonces en los que se mencionó esto. Creo que su propio padre (Fred Trump) lo sabía, como lo describí en mi libro. Cuando él tenía 12 años, estaba con su padre caminando por una calle en Queens, y su padre de repente dijo: “No me siento bien, tenemos que irnos a casa”. Él murió ese mismo día. Y Fred Trump me dijo que fue tan impactante y tan repentino que él realmente no entendió lo que había sucedido. Fue tan repentino, pero vio a su madre –es decir, la abuela de Donald Trump– realmente afligida porque su esposo acababa de morir.

Además, un tío, un cuñado de su padre, también falleció durante la pandemia de 1918.

¿Cree que el presidente Trump y su abuelo comparten rasgos similares?

Ciertamente, la agudeza empresarial, la astucia. Su abuelo fue un tipo que expandió los límites todo lo que pudo.

Ha habido informes de que el presidente le tiene fobia a los gérmenes. ¿Cómo cree que está manejando el coronavirus?

Hasta la fecha, parece estar manejándolo de la misma manera que ha gestionado todo lo demás en su carrera: insistir en que tiene razón. Si hay acusaciones, echarlas en cara a quien las hizo. Redoblar cada vez que haya alguna nueva evidencia, la información llega para decir aún más enérgicamente que él tenía razón. Buscar formas de promover su propia candidatura.

Hay un patrón de cómo Trump se comporta: creo que el país ha llegado a estar muy familiarizado con eso. Pero el coronavirus no es una persona… Este no es un rival o competidor, aunque Trump lo está tratando de esa manera. Y todo lo que puedo ver sugiere que es una estrategia realmente mala para lidiar con una epidemia. Tal vez funciona políticamente, pero una epidemia es una enfermedad; no es un rival político.

Atika Shubert y Jennifer Hansler, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.