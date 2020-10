Imágenes satelitales indican que Rusia se prepara para reanudar las pruebas de su misil de crucero de propulsión nuclear

Noticias

(CNN) –- Nuevas imágenes de satélite obtenidas por CNN indican que Rusia se está preparando para reanudar los vuelos de prueba de su misil de crucero de propulsión nuclear en un sitio de lanzamiento previamente desmantelado cerca del Círculo Polar Ártico, según expertos que han analizado las fotos.

Las imágenes, capturadas por Planet Labs en septiembre, muestran altos niveles de actividad en un sitio conocido como Pankovo. Este sitio previamente fue utilizado por Rusia para probar su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, según Michael Duitsman y Jeffrey Lewis, investigadores del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales.

Rusia pareció pausar las pruebas del misil después de 2018, cuando desmanteló el sitio de lanzamiento. Pero «las nuevas fotografías satelitales indican que la pausa terminó», agregaron los investigadores.

«La actividad y la nueva construcción son consistentes con la reanudación de los vuelos de prueba del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik», escribieron Lewis y Duitsman en un nuevo informe. Señalaron que las imágenes muestran que Rusia ha reconstruido la plataforma de lanzamiento del sitio. Y revelan «grandes cantidad de contenedores en dos áreas de apoyo, incluido el probable edificio de control de misiles».

Antecedentes de las pruebas del misil de crucero de propulsión nuclear de Rusia

Rusia realizó al menos un vuelo de prueba del misil de crucero de propulsión nuclear desde el mismo sitio cerca del Círculo Polar Ártico en noviembre de 2017. Según reportes, llevó a cabo muchas otras pruebas en los meses siguientes, aunque ninguna se consideró exitosa, según Lewis y Duitsman.

En marzo de 2018, el presidente ruso, Vladimir Putin, publicó un video de una prueba de misiles de crucero de propulsión nuclear. Esto permitió a investigadores de código abierto, incluidos analistas del Instituto Middlebury, identificar la ubicación, agregaron.

Dos funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que saben que Rusia se ha estado preparando para probar misiles como parte de su programa de armas avanzadas.

A principios de este mes, el Kremlin dijo que había probado con éxito un misil de crucero hipersónico desde un barco naval en el Mar Blanco. Y el martes, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video del lanzamiento del misil crucero Oniks realizado desde una base militar en el Ártico.

El Ministerio de Defensa no respondió a la solicitud de CNN de comentarios sobre si se avecina una prueba del misil Burevestnik.

Washington y Moscú trabajan para extender el tratado New START

Putin quiere prolongar el acuerdo nuclear clave con EE.UU. 0:35

La evidencia de que Rusia puede estar preparándose para reanudar las pruebas de su misil de crucero de propulsión nuclear se produce en momentos en que Washington y Moscú trabajan para extender el tratado New START. Este es un acuerdo clave de control de armas que expirará en los próximos meses.

El principal negociador estadounidense, Marshall Billingslea, sugirió en un tuit el viernes que las conversaciones entre los dos países habían llegado a un punto muerto.

Pero el martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que está dispuesto a aceptar congelar sus arsenales nucleares para extender el New START si Estados Unidos no plantea ningún otro requisito. Se trata de una oferta que el portavoz del Departamento de Estado acogió con urgencia. Al respecto dijo que Estados Unidos está «preparado para reunirse de inmediato para concretar un acuerdo verificable».

Trump ha estado instando a su equipo de Seguridad Nacional a asegurar un acuerdo nuclear con Rusia antes de las elecciones de noviembre, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con los esfuerzos. Inicialmente había querido incluir a China en el acuerdo, pero China ha rechazado repetidamente participar en cualquier discusión.

¿Qué podría suceder sin un tratado?

Rusia ha declarado anteriormente que su misil de crucero de propulsión nuclear no está cubierto por el tratado New START. No obstante, no extender el acuerdo podría llevar al surgimiento de una carrera armamentista entre los dos países, según Lewis.

«El marco de control de armas que aseguró el periodo posterior a la Guerra Fría se ha desintegrado por completo. Si el tratado New START expira en unos meses, no habrá límites para las fuerzas nucleares estadounidenses y rusas por primera vez en 50 años. En su lugar hay una floreciente carrera armamentista a medida que Rusia desarrolla un arma apocalíptica tras otra para derrotar las defensas antimisiles de Estados Unidos», dijo a CNN.

«Estados Unidos y Rusia parecen estar tropezando con una nueva carrera armamentista. Esta es una de varias armas peligrosas y desestabilizadoras como salidas de ciencia ficción que Rusia está desarrollando para derrotar las defensas de misiles de Estados Unidos», agregó Lewis, en referencia al misil de crucero de propulsión nuclear.

Por ahora, sin embargo, el desarrollo de misiles de crucero de propulsión nuclear es una forma en que Rusia puede eludir los términos del New START. Y además lograr un alcance intercontinental que puede representar un desafío para las defensas nacionales de misiles, según Vipin Narang, experto en proliferación nuclear y profesor asociado en el MIT.

Qué implica el misil de crucero de propulsión nuclear de Rusia

«Un misil de crucero de propulsión nuclear da un alcance intergaláctico a un misil con capacidad nuclear, que evade radares y de vuelo bajo, que puede representar un desafío para las defensas nacionales de misiles», dijo a CNN. Y agregó que las indicaciones de que Rusia podría estar preparando otra prueba muestran «lo mucho que nuestras defensas antimisiles impulsan sus desarrollos y el miedo que les tienen, no hoy, sino mañana».

También son muy controvertidos «porque es una locura poner un reactor nuclear sin blindaje en un misil para darle energía», agregó Narang. Y señaló que las consecuencias de probar este tipo de armas pueden ser catastróficas si algo sale mal.

Ese pareció ser el caso en 2019 cuando, informaron medios estatales rusos, cinco trabajadores de una agencia nuclear murieron en una explosión en un sitio de pruebas militar en el norte de Rusia.

La explosión fue detectada por estaciones sísmicas. Y ocurrió durante pruebas en un sistema de propulsión líquida que involucraba isótopos, dijo el Ministerio de Defensa ruso. En otras palabras, la prueba probablemente tuvo alguna dimensión nuclear. Y el secretismo del Gobierno de Putin solo ha alimentado aún más las especulaciones sobre la causa del accidente.

En ese momento, Lewis le dijo a CNN que las imágenes de satélite sugerían que el incidente podría haber estado relacionado con las pruebas de un misil de crucero de propulsión nuclear.

Ryan Browne, Kylie Atwood y Mary Ilyushina de CNN contribuyeron a este informe