5 cosas para tener en cuenta en el último debate presidencial Trump-Biden

(CNN) — Se le acaba el tiempo al presidente Donald Trump.

Está detrás del candidato presidencial demócrata Joe Biden en la mayoría de las encuestas estatales nacionales y en el campo de batalla, lo que hace que el último debate, este jueves por la noche, sea la última mejor oportunidad del titular para cambiar la trayectoria de una carrera que, con menos de dos semanas para las elecciones, parece favorecer al retador.

Después de un enfrentamiento inicial que rápidamente se convirtió en un combate de gritos glorificado, con Trump interrumpiendo repetidamente a Biden y pisoteando al moderador, el segundo debate, programado para la semana pasada, se canceló después de que el presidente dio positivo por el coronavirus y posteriormente se negó a tomar participar en una reunión virtual.

En esta ocasión, la Comisión de Debates Presidenciales ha dado luz verde a un enfrentamiento presencial, pero con un cambio sin precedentes: a los candidatos se les silenciará el micrófono mientras sus oponentes responden a la primera pregunta de cada una de los seis segmentos del debate.

Los temas programados para discusión durante 90 minutos ininterrumpidos, comenzando a las 9 p.m. ET, incluyen «Lucha contra covid-19», «Familias estadounidenses», «Raza en Estados Unidos», «Cambio climático», «Seguridad nacional» y «Liderazgo».

Pero ahí es donde comenzará la moderadora, Kristen Welker de NBC. A dónde irán los candidatos a partir de ahí, especialmente en el caso de Trump, es incierto.

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en el debate:

Joe Biden, expresidente y candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., publicó este martes sus declaraciones de impuestos de 2019.

¿Trump pisoteará las nuevas reglas?

Para hacer cumplir la regla del debate, la comisión ha recurrido a algo familiar en un país que opera por videoconferencias: el botón de silencio.

Pero hay dudas sobre cuán efectivas serán realmente las nuevas barandillas.

La campaña de Trump ha sugerido que la cantidad de tiempo hará que Biden hable contra él mismo. Cierto o no, el desempeño pasado sugiere que Trump carece del autocontrol para quedarse quieto y descubrirlo. Si intenta interrumpir, su voz podría ser captada por el micrófono de Biden.

El sentimiento de agravio del presidente por los cambios también podría llevarlo a arremeter contra Welker. Su campaña ya ha atacado a la comisión y el presidente tiene un historial de lanzar ataques sexistas contra las moderadoras de debates.

Trump y sus aliados han estado preparando sus planes para atacar a Welker y a la comisión incumpliendo las reglas siempre que pueden. La forma en que Trump ejecuta esa estrategia podría proporcionar a los votantes que aún no han emitido su voto su último recuerdo del presidente antes de tomar una decisión.

Coronavirus en aumento

Trump quiere evitar el constante redoble de las noticias sobre el coronavirus. Los números crecientes en todo el país, incluidos los estados indecisos fundamentales para su victoria, lo hacen imposible.

El aumento nacional es significativo: la Universidad Johns Hopkins encontró que Estados Unidos reportó más de 60.000 casos nuevos el martes y 58.000 el lunes, lo que llevó a los expertos en salud pública a referirse a este momento como un tercer aumento en las infecciones.

Políticamente, sin embargo, las cifras en los estados indecisos son aún más espantosas. Tanto los números de casos como de muertes están aumentando en Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Iowa y Michigan, todos los estados indecisos fundamentales para la reelección de Trump. Las oleadas también están dominando la cobertura de noticias locales, lo que significa que la mayoría de los votantes se dirigen a las urnas con recordatorios frecuentes de la pandemia en curso.

Eso es un problema para Trump. El virus ha dominado las elecciones de 2020, lo que ha obligado a ambos candidatos a repensar la forma en que hacen campaña, especialmente después de que el propio Trump contrajera el virus. Pero Trump ha mostrado señales recientes de enojo profundamente arraigado por el enfoque en el virus, criticando a los periodistas por cubrir la pandemia e incluso terminando abruptamente una entrevista con 60 Minutes cuando muchas de las preguntas se centraban en el virus.

El coronavirus sigue siendo el tema más importante en la mente de los votantes. La forma en que Trump maneje las preguntas sobre el tema tendrá implicaciones significativas en esta elección.

Biden intenta pasar una prueba más

El debate del jueves por la noche es efectivamente el último obstáculo importante que debe superar Biden, un candidato que, a pesar de su reputación de errores y algunos tropiezos menores en el camino, se ha aferrado en gran medida al mismo mensaje desde que lanzó su campaña en abril de 2019.

En las últimas semanas de la carrera de 2020, se requiere que Biden maneje con delicadeza algunas preguntas sobre cómo gobernaría. El más persistente que ha esquivado: si respaldaría el impulso de algunos progresistas para agregar escaños a una Corte Suprema que pronto podría ver una mayoría conservadora de 6-3.

Ha trasladado esas conversaciones a un terreno político más seguro, centrándose en cuestiones de política como el futuro de las protecciones de Obamacare para aquellos con condiciones preexistentes en lugar de entregar municiones de campaña a Trump para pintar a Biden como una herramienta del ala progresista de su partido.

Al presentar actuaciones sólidas en debates y entrevistas, Biden también ha evitado cualquier momento que pudiera parecer, para una audiencia de millones de personas, algo parecido al declive mental que la campaña de Trump ha achacado sin fundamento al exvicepresidente de 77 años.

La rutina diaria de discursos e interacciones con reporteros en la campaña electoral que seguirá al debate del jueves por la noche no será vista por ningún público cercano a la audiencia que sintonizará el debate. Si Biden sale en gran parte ileso, y probablemente lo hará, habrá superado con éxito cada momento clave con el potencial de alterar la dinámica de una carrera presidencial que las encuestas muestran que está ganando.

¿Cómo manejará Biden los ataques personales de Trump?

En el universo alternativo de los medios de comunicación de derecha, Biden está actualmente envuelto en un escándalo, la mayor parte se centra en acusaciones no probadas sobre su hijo Hunter Biden. También hay una falsa teoría de la conspiración «Obamagate» que Trump ha promovido, a pesar de que todos sus fundamentos han sido derribados en el mundo real.

Nada de eso parece haber movido a los votantes que aún no son parte de la base de Trump, y atacar al hijo sobreviviente de Biden también podría ser contraproducente.

Pero Trump seguramente intentará usarlo todo para atacar a Biden, un candidato que a veces ha mostrado tener un fuerte temperamento.

¿Responderá Biden de manera agresiva, señalando el informe del diario The New York Times de esta semana de que Trump mantiene una cuenta bancaria en China con un nombre corporativo o que sus propios hijos y negocios se han beneficiado económicamente de su presidencia? ¿O intentará no dejarse engañar, demostrando a los votantes su entusiasmo por tomar el camino correcto, aunque potencialmente dejando algunos de los ataques de Trump sin respuesta?

¿A quién dirigen Trump y Biden sus mensajes finales?

Con el comienzo de la votación en persona anticipada y millones de estadounidenses emitiendo sus votos por correo, la cantidad de votantes indecisos que aún está en juego es probablemente mucho menor que hace unas semanas.

Incluso en circunstancias más convencionales, los debates tienen tanto que ver con transmitir su mensaje a los posibles seguidores como con «ganar» la discusión sobre un tema determinado.

Trump en sus discursos recientes ha dejado en claro que está perturbado por los números de las encuestas que sugieren que su apoyo entre los votantes y las mujeres de los suburbios está decayendo. Probablemente abordará la dinámica el jueves por la noche, pero su desafío será presentar un caso coherente y convincente a esos votantes, y no, como lo ha hecho antes, simplemente quejarse de la tendencia o perderse en teorías de conspiración.

Biden también tiene trabajo que hacer, principalmente con los votantes latinos y negros. Lo apoyan con grandes márgenes, pero no al nivel que disfrutaron Hillary Clinton o Barack Obama. Si Biden puede dinamizar esa base tradicional de apoyo demócrata, estará mejor posicionado de cara al día de las elecciones.

De lo contrario, su margen de error se vuelve mucho menor.