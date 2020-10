Los nuevos casos alcanzan un máximo de tres meses a medida que aumentan las hospitalizaciones por covid-19

Noticias

(CNN) — El jueves fue el primer día con más de 70.000 nuevos casos de covid-19 en EE.UU. en tres meses, y la tasa de hospitalización está en aumento, indican nuevos datos.

32 estados informaron un incremento de las infecciones por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El jueves fue el día con más nuevas infecciones desde el 24 de julio y el día con el cuarto total histórico más alto, con 71.671, señala la Johns Hopkins.

Más de 41.000 personas fueron hospitalizadas en todo el país, según el Proyecto Covid Tracking (CTP, por sus siglas en inglés). Este es el nivel más alto de hospitalizaciones a nivel nacional desde el 20 de agosto.

El número de personas hospitalizadas ha aumentado en un 33% desde principios de octubre, dice el CTP.

Las muertes también se han incrementado, con 856 el jueves, según la Johns Hopkins. El promedio de 7 días de muertes sigue en aumento y llega a 763. Ese es el nivel más alto de muertes semanales promedio en un mes.

Un modelo actualizado del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington proyecta que más de 140.000 estadounidenses probablemente morirán a causa del virus en los próximos tres meses.

En los informes del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca obtenidos por CNN esta semana, los funcionarios dicen que hay «signos tempranos de deterioro en los estados del ‘Sun Belt’ y un deterioro continuo en el medio oeste y en los estados del norte». Más líderes estatales han dado la voz de alarma sobre el aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes.

Es probable que los estados ‘reimpongan algunos mandatos de distanciamiento social’

El instituto dice que el «aumento de otoño / invierno ha comenzado», solo un par de semanas por detrás de Europa, y se intensificará en noviembre y diciembre antes de alcanzar un tope en enero.

«Muchos estados enfrentarán una enorme presión sobre la capacidad hospitalaria y probablemente tendrán que volver a imponer algunos mandatos de distanciamiento social», dijo IHME. «La mejor estrategia para retrasar la reimposición de mandatos y las dificultades económicas asociadas es expandir el uso de máscaras».

Oregón es el único estado que tiene una tendencia en la dirección correcta, según los datos de Johns Hopkins, que también muestran:

Al menos ocho estados reportaron hospitalizaciones récord el jueves: Kentucky, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming.

Al menos 12 estados vieron sus promedios más altos de siete días de nuevos casos diarios: Alaska, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Montana, Ohio, Oklahoma, Utah y Wyoming.

Y al menos seis estados (Colorado, Indiana, Montana, Ohio, Oklahoma y Utah) informaron sus recuentos diarios más altos de casos.

Los funcionarios de salud emitieron una orden de confinamiento para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de Michigan esta semana en medio de un aumento en los casos de coronavirus.

«Hay un poco de fatiga por el covid-19», dijo el presidente de la universidad, Mark Schlissel.

«Es la población de estudiantes universitarios. Y la epidemiología de estos casos nos muestra que no están sucediendo debido a la propagación en nuestras aulas o en las instalaciones de nuestro campus. Están sucediendo en circunstancias sociales, donde un pequeño número de personas baja la guardia», dijo en «New Day» de CNN.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció restricciones regionales.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo que cualquiera que no use una máscara podría ser multado con US$ 500.

«Ya hay leyes en los libros», dijo. «Es solo cuestión de dar ese paso para hacer cumplir, según la discreción de nuestros agentes de policía».

Utah anunció esfuerzos adicionales para más de 20 condados con alto riesgo de transmisión. Esos esfuerzos incluyen limitar las reuniones sociales casuales a 10 personas.

Pequeñas reuniones y fiestas en casa impulsan el aumento

Covid-19: los días clave para el contagio 2:27

En sus informes estatales, el grupo de trabajo de la Casa Blanca recomendó «fuertes esfuerzos de mitigación», que incluyen «el uso de máscaras, el distanciamiento físico, la higiene de las manos, evitar multitudes en reuniones públicas y sociales en privado».

Eso se produce pocos días después de que el grupo expresó su preocupación por las pequeñas reuniones familiares que ayudan a impulsar el aumento de casos.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que las reuniones familiares del jueves son la principal fuente de transmisión en su estado.

«Nuestra operación de rastreo de contactos continúa mostrando que las reuniones sociales siguen siendo la fuente más probable de transmisiones», afirmó el gobernador. «La actividad número uno de los que dieron positivo siguen siendo las reuniones familiares, seguidas de las fiestas en casa».

Los expertos temen que las vacaciones puedan generar infecciones. A los médicos les preocupa que los estudiantes universitarios que regresan a casa puedan traer el virus, con grandes reuniones familiares para el Día de Acción de Gracias y otros eventos que se suman a la propagación. Los expertos en enfermedades infecciosas dicen que las celebraciones virtuales podrían ser lo mejor este año.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, dijo el viernes que las reuniones familiares se han convertido en un «vector importante» de la propagación del coronavirus.

«Esto sucede impulsado por comportamientos individuales en este momento», le dijo a Jim Sciutto de CNN. «Tenemos que mantenernos concentrados en lavarnos las manos, vigilar nuestra distancia y cubrirnos la cara cuando no podemos vigilar nuestra distancia, y en particular tener cuidado en las reuniones familiares».

Remdesivir obtiene la aprobación de la FDA

Mientras tanto, la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó el remdesivir para el tratamiento de la infección por covid-19, anunció el jueves el fabricante del medicamento, Gilead Sciences.

MIRA: El remdesivir tiene «poco o ningún efecto en mortalidad» de pacientes con covid-19 hospitalizados, según estudio de la OMS

El medicamento, vendido bajo la marca Veklury, se ha utilizado bajo autorización de uso de emergencia desde mayo. Es el primer fármaco aprobado para tratar el covid-19.

«En Estados Unidos, Veklury está indicado para pacientes adultos y pediátricos (de 12 años de edad o mayores y que pesen al menos 40 kg) para el tratamiento de covid-19 que requiera hospitalización», aseguró la compañía en un comunicado.

«El Veklury solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención médica capaz de brindar atención aguda comparable a la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados».

Pero a principios de este mes, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dijeron que un estudio había demostrado que el medicamento antiviral tiene «poco o ningún efecto sobre la mortalidad» para los pacientes hospitalizados con el virus y tampoco parece ayudar a los pacientes a recuperarse más rápido. La OMS dijo que el estudio proporcionó «evidencia concluyente» y los hallazgos fueron decepcionantes.

Betsy Klein, Rebekah Riess, Gregory Lemos, Maggie Fox, Melissa Alonso y Brandon Miller de CNN contribuyeron a este informe.