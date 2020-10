Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿podemos ser más susceptibles a infecciones ahora que no nos exponemos tanto a virus y bacterias?

Noticias

(CNN Español) — Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que ustedes le realizan a través de su cuenta de Twitter @Drhuerta.

En este episodio, respondemos a las dudas sobre el momento en el que puedes contagiar de covid-19 si estuviste en contacto con alguien que dio positivo. También aclaramos si tenemos mayor susceptibilidad a las infecciones ahora que no nos exponemos tanto a virus y bacterias. Además, explicamos si tienes riesgo de contagiarte en un vuelo y si las personas con diabetes, hipertensión y VIH pueden recibir la vacuna de covid-19, entre otras dudas.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @Drhuerta.

@drhuerta doctor mi consulta los aerosoles también son como los humos de los cigarro los aromas de los perfumes y también de las comidas que se cienten más en ambientes cerrados o pequeños

— Julian Vargas llaza (@vargasllaza) October 22, 2020

Esa es una excelente comparación, Julián. Los aerosoles son partículas líquidas submicroscópicas que miden menos de 100 micrones. Como comparación, el diámetro de un cabello es alrededor de 70 micrones en promedio. Esas partículas –que contienen el virus– se dispersan en el aire como los ejemplos que has dado y constituyen el principal modo de transmisión del nuevo coronavirus.

Doctor Huerta perdon por molestar podria ayudarme si las personas con ansiedad y esquizofrenia son personas con comorbilidad se le agradezco su repuesta porque tengo una hija que sufre de ansiedad y un hijo esquizofrenico

— Albert Saenz (@AlbertSaenz18) October 21, 2020

Buena pregunta, Albert. No. Los trastornos de la salud mental no son condiciones que aumentan el riesgo de que una persona infectada con el nuevo coronavirus se pueda complicar. La edad, las enfermedades del corazón y las pulmonares crónicas, la enfermedad renal crónica y la diabetes son algunas que sí lo son.

Y un vih+ en tratamiento puede recibir la vacuna contra el Covid 29?

— Mary Hernandez (@MaryHer52520576) October 21, 2020

Excelente pregunta, Mary. Las personas que son portadoras del VIH y están en tratamiento con medicamentos antirretrovirales, pueden –y deben– recibir vacunas. Por ejemplo, ellos pueden vacunarse contra la hepatitis B, el virus del papiloma humano, la influenza o gripe, los meningococos, los neumococos, el tétanos, la difteria y la tos ferina.

Las únicas vacunas que no están indicadas son aquellas que usan virus vivos atenuados, como la de la varicela.

Ninguna de las posibles a vacuna contra covid-19 que se están probando, contiene virus vivos atenuados. La vacuna china de Sinopharm contiene virus desactivados y podría usarse. Sin embargo, te recomiendo que consultes con el médico que ve al paciente.

Con tantos cuidados sanitarios extra, hemos estado menos expuestos a los virus y bacterias de siempre, ¿no estaremos “enfriando” nuestro sistema inmunológico natural? @drhuerta

— Rodrigo entre líneas (@Rodri_GonzalezR) October 21, 2020

Excelente pregunta, Rodrigo. No creo que eso suceda; nuestro sistema inmunológico está siempre listo para funcionar, de tal modo que el hecho de no estar tan expuestos a los patógenos no hará que nuestro sistema de defensa se “enfríe” como dices. Estoy seguro de que, al momento de enfrentarse a un virus o una bacteria, el sistema inmunológico reaccionará de inmediato con eficiencia.

@drhuerta Hola, cuanto tiempo mínimo ha de pasar desde el posible contagio para dar positivo por PCR?? Es decir, es posible dar positivo por PCR en menos de 24 horas del contagio?? Gracias!!

— rebeca alonso (@rebeal78) October 20, 2020

Buena pregunta, Rebeca. La prueba PCR o molecular empieza a dar positivo cuando empieza la multiplicación del virus en las vías respiratorias de la persona infectada. Eso puede ocurrir desde el tercer al quinto día después del contagio.

@drhuerta hola doctor, si yo hoy estuve en contacto con alguien q es positivo, desde el mismo dia empiezo a contagiar?

— matias moreno (@yojamita) October 19, 2020

Buena pregunta, Matías. En primer lugar, habría que aceptar que te has contagiado, algo que podría suceder si no usaste una mascarilla y si estuviste por más de 15 minutos con la persona infectada. Si te contagiaste, empezarás a contagiar a otros cuando el virus empiece a multiplicarse en tus vías respiratorias, generalmente dos a tres días antes de la aparición de los síntomas.

que tanto riesgo hay al subirse a un avión por cuando menos un vuelo de cuatro horas?

— Hidalgo (@Hidalgo17498535) October 19, 2020

Buena pregunta, Hidalgo. El contagio por vía respiratoria en un avión es un evento raro, pero puede ocurrir. Eso porque el sistema de recambio de aire en el avión es muy eficiente. Una forma alterna, como lo vimos en el episodio del 8 de septiembre, es la posible infección por tocar superficies contaminadas y luego tocarte la boca, nariz u ojos.

doctor podria responder a esta pregunta una persona con diabetes y hipertensión se puede vacunar por favor respóndame es con urgencia

— Albert Saenz (@AlbertSaenz18) October 18, 2020

Hola, Albert. Por supuesto que sí debe recibir sus vacunas. Es más, debe recibirlas obligatoriamente por pertenecer a un grupo de riesgo que puede complicarse.

Buen día Dr yo tuve el virus pero no tuve síntomas . Solo tuve la igm en gran 1.50 después se bajó y quede como si nunca me hubiera dado salí nehativo. Usted puede explicarme eso

— Angelica Saboya (@AngelicaSaboya3) October 15, 2020

Buena pregunta, Angélica. Eso es normal. La IgM es la primera inmunoglobulina que se produce al ocurrir la infección y su vida es corta; no dura más de dos semanas y es reemplazada por la inmunoglobulina G, la cual puede durar varias semanas.

@drhuerta me infecté de gripe de Hong Kong en 1977. Puedo tener inmunidad frente al covid19?

— Ricar Trigueros (@TriguerosRicar) October 15, 2020

Excelente pregunta, Ricar. Lamentablemente el haber tenido lo que la OMS llamó gripe porcina de 1976 no te protegerá contra el nuevo coronavirus. Recuerda que la inmunidad es específica; es decir, está dirigida solo contra el virus que te ataca, no contra otros.

