El Paso, Texas, emite toque de queda para ayudar a contener los casos de covid-19

Noticias

(CNN) — El condado de El Paso, Texas, promulgó un toque de queda el domingo debido a un aumento en los casos de covid-19 que tiene a los hospitales y las UCI a plena capacidad y obligó a funcionarios a buscar espacio adicional en la morgue.

El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, emitió el toque de queda de 10 pm a 5 am a partir del domingo por la noche durante las próximas dos semanas para ayudar a frenar el aumento de las tasas de contagio.

«El propósito del toque de queda es limitar la movilidad en la comunidad», dijo Samaniego durante una conferencia de prensa virtual el domingo por la noche. Agregó que la tasa de positividad y las hospitalizaciones se han disparado en las últimas semanas. «Actualmente nuestros hospitales están sobrecargados», explicó el juez.

El condado —que incluye la ciudad de El Paso y se encuentra en la frontera suroeste de Texas sobre Juárez, México— ha visto un aumento del 160% en la tasa de positividad desde el 1 de octubre. También ha visto un aumento del 300% en las hospitalizaciones, dijo el juez.

«Hemos tenido picos significativos hasta el punto de que la capacidad de nuestros hospitales está realmente agotada. Probablemente estamos al final de nuestra cuerda allí», dijo el alcalde Dee Margo a Ana Cabrera de CNN el domingo por la noche. «No están las cosas bien aquí».

Esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) enviará a Texas dos equipos de asistencia médica para casos de desastre de 35 personas y un equipo de cuidados críticos para traumatismos, según un comunicado de la oficina del gobernador Greg Abbott.

El domingo, el condado informó 517 nuevos casos positivos de covid-19 para un total de 39.326 casos confirmados, según el sitio web de El Paso. También se informaron tres nuevas muertes para un total de 575 fallecidos por covid-19.

Toque de queda busca desacelerar la propagación de covid-19

El juez Samaniego dijo que se estableció el toque de queda en lugar de otra orden de confinamiento en casa porque los funcionarios quieren minimizar el impacto económico en las empresas y las familias.

«El toque de queda es suficiente para limitar las consecuencias económicas en las empresas locales al permitir que las tiendas permanezcan abiertas. Pensamos cuidadosamente en el impacto económico si tuviéramos que imponer una orden de permanencia en casa completa como hicimos al comienzo de este proceso», dijo Samaniego.

«Sabemos el impacto que tendría para ti no poder ir a trabajar. Por eso vamos a hacer todo lo posible para seguir avanzando hacia el equilibrio de la economía y asegurándonos con cumplir con la salud pública y todo lo que sea necesario para continuar nuestra batalla contra este virus tan insidioso», dijo.

Aquellos que no cumplan con el toque de queda podrían enfrentar una multa de US$ 250 por no usar una máscara y US$ 500 por no seguir la orden, dijo Samaniego.

El alcalde Margo dijo que si bien no se ha identificado una causa para el reciente aumento, muchos casos se han atribuido a la propagación de la comunidad y a la gente que baja la guardia.

«Hicimos un análisis durante dos semanas en 2.404 casos desde el 6 de octubre hasta el 20 de octubre y lo que encontramos es que el 37% de nuestros positivos fueron de visitar grandes tiendas, el 22,5% fueron a restaurantes y el 19% viajaron a México”, dijo Margo. El alcalde agregó que el 10% se atribuyó a fiestas y reencuentros, el 7,5% se debió a gimnasios y solo el 4% se debió a grandes concentraciones.

El alcalde instó a las personas a quedarse en casa tanto como sea posible, que solo una persona vaya a la tienda a comprar lo esencial y evite las reuniones, especialmente cuando se acercan las festividades de fin de año.

«Nuestro mensaje es que no bajen la guardia. Usen coberturas para la cara. Mantengan su distanciamiento físico. Eviten las reuniones grandes. Eviten las reuniones familiares», dijo Margo.

Se necesita más espacio en el hospital y en la morgue

Hasta el sábado por la noche, todos los hospitales y UCI en el área habían alcanzado el 100% de su capacidad, dijo Samaniego.

Actualmente hay 786 personas hospitalizadas, 177 de ellas en la UCI, según el sitio web covid-19 del condado de El Paso. CNN informó anteriormente que había 166 pacientes de covid-19 hospitalizados en el condado de El Paso al 1 de octubre.

El Centro de Convenciones y Artes Escénicas de El Paso se está convirtiendo en un hospital auxiliar con hasta 100 camas para agregar capacidad en el área, dijo Samaniego.

El sábado, Abbott anunció que se desplegaron unidades médicas auxiliares en el centro de convenciones para proporcionar capacidad de respuesta in situ para los hospitales locales. «El sitio de atención alternativo y las unidades médicas auxiliares reducirán la tensión en los hospitales de El Paso a medida que contengamos la propagación del covid-19 en la región», dijo Abbott en un comunicado.

El sábado, el gobernador dijo que había solicitado usar el William Beaumont Army Medical Center para pacientes que no tienen covid-19 en El Paso.

Abbott le dijo al Dr. Robert Kadlec, subsecretario de Preparación y Respuesta del HHS, que quiere usar el centro médico en Fort Bliss para albergar a pacientes que no tengan covid «para liberar camas en los hospitales del área de El Paso para los pacientes con covid», dice el comunicado.

Samaniego dijo el domingo que aún no se ha tomado una decisión sobre la solicitud para usar el centro médico del Ejército.

También se están elaborando acuerdos para espacio adicional en la morgue en el área, dijo Samaniego.

Dos funerarias en el área le dijeron a CNN la semana pasada que estaban ordenando más unidades de refrigeración para adaptarse al aumento de muertes que estaban viendo.

— Artemis Moshtaghian, Melissa Alonso, Raja Razek y Brad Parks de CNN contribuyeron a este informe.