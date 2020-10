Khloe Kardashian revela que tuvo coronavirus

Noticias

(CNN) — Un adelanto de «Keeping Up With the Kardashians» confirma que Khloe Kardashian tuvo coronavirus.

En un clip publicado el miércoles, se muestra a Kardashian mientras graba la noticia con voz ronca.

«Acabo de descubrir que tengo ‘corona’», dice la estrella de telerrealidad. «He estado en mi habitación. Voy a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”, agrega.

El adelanto comienza antes con su hermana, Kim Kardashian West, quien dice: «Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloe para ver si lo tiene o no».

«Quiero decir, mi instinto me dice que lo tiene solo porque está muy enferma», dice Kardashian West. «Y eso realmente me asusta por ella, porque me doy cuenta que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso», agrega.

También su madre, Kris Jenner, expresa temor por su hija y dice que ha estado tratando de encontrar un médico que pudiera ayudar a Kardashian.

Kardashian comparte sus síntomas que, según dijo, incluían vómitos, tos, temblores y sofocos, así como un dolor de cabeza diferente a sus migrañas habituales.

También ofrece algunas palabras de aliento. «Todos vamos a superar esto», dice, si la gente sigue las órdenes y escucha.

«Que Dios nos bendiga a todos», concluye.

Los episodios actuales se filmaron hace meses y un adelanto anterior de la temporada mostraba a Kardashian cuando recibió una prueba de coronavirus.

En septiembre se anunció que la familia ponía fin al reality show de «E!» después de 14 años y 20 temporadas.