The New York Times: registros fiscales muestran que a Trump se le condonaron más de US$ 270 millones en deuda

Noticias

Washington (CNN) — Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le fue condonada una deuda de más de 270 millones de dólares desde 2010 después de que no pagó a sus prestamistas el desarrollo de un rascacielos en Chicago, informó el martes The New York Times.

Un análisis de sus registros fiscales realizado por el diario muestra que después de que el Trump International Hotel & Tower en Chicago encontró problemas financieros, los grandes bancos y los fondos de cobertura redujeron considerablemente la presión sobre Trump, otorgándole años de tiempo adicional para pagar sus deudas, gran parte de las cuales fue finalmente perdonada.

Nueve conclusiones del reporte sobre los impuestos y negocios de Trump, publicado por The New York Times

Y aunque las deudas condonadas no declaradas anteriormente generarían una gran factura de impuestos, Trump parece haber logrado pagar casi ningún impuesto federal sobre la renta, informó el diario, en parte debido a las importantes pérdidas financieras que estaban sufriendo sus otras empresas.

El director legal de la Organización Trump, Alan Garten, le dijo al diario que la organización y Trump habían pagado todos los impuestos necesarios sobre las deudas condonadas.

«Todas estas fueron transacciones en condiciones de plena competencia que se realizaron voluntariamente entre partes sofisticadas hace muchos años a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y el colapso resultante de los mercados inmobiliarios», dijo Garten.

Sin embargo, la noticia de las extensas deudas perdonadas de Trump asesta un nuevo golpe a la marca de magnate empresarial en la que el presidente ha construido su carrera política, apenas a una semana del día de las elecciones.

Las deudas de Trump

Según The New York Times, Trump hizo arreglos para que dos de sus sociedades de responsabilidad limitada, o LLC, tomaran prestados más de US$ 700 millones para el desarrollo de Chicago y acudió a Deutsche Bank por la mayor parte del dinero.

El banco acordó prestar US$ 640 millones para el proyecto, dijo el periódico, pero después de retrasos en la construcción, el préstamo venció mientras partes del edificio aún estaban sin terminar.

Si bien Deutsche Bank inicialmente le otorgó a Trump una extensión para pagar el préstamo, después de que rechazó una solicitud de extensión adicional, Trump demandó al banco junto a Fortress Investment Group, que había proporcionado un préstamo de US$ 130 millones para el proyecto, y otros bancos y fondos de cobertura que habían comprado partes de esos préstamos, informó el diario.

Trump, según el periódico, acusó a Deutsche Bank de haber incurrido en «prácticas de préstamos predatorios».

El banco respondió con su propia demanda exigiendo el reembolso del préstamo.

En julio de 2010, Deutsche Bank, Fortress y Trump llegaron a un acuerdo privado sin revelar los términos, informó el diario.

Pero las declaraciones de impuestos federales de Trump y un documento de préstamo muestran que tenía una deuda de 270 millones de dólares del proyecto condonada.

Nuevos detalles

Los nuevos detalles extraídos de los registros fiscales del presidente se basan en informes anteriores de The New York Times que detallaban cómo Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir de 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó.

Tanto en el año en que ganó la presidencia como en su primer año en la Casa Blanca, Trump pagó solo US$ 750 en impuestos federales sobre la renta, informó el diario.

Trump ha negado la historia del New York Times y afirmó que paga «mucho» en impuestos federales sobre la renta.