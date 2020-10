Vuelven los sombríos signos de la pandemia: nuevas restricciones, UCI repletas y refrigeradores para cadáveres

Noticias

(CNN) — Cuando la pandemia de coronavirus alcanzó su primer tope en la primavera, tuvo un costo dramático en la nación: los estados ordenaron a sus residentes que se quedaran en casa para controlar el aumento. Pacientes apiñados en hospitales abarrotados. Y millones perdieron sus trabajos.

Ahora, seis meses después, parece que la historia puede estar repitiéndose, con ciudades que ordenan toques de queda, hospitales alcanzando su capacidad y los casos en aumento.

Con 69.967 nuevos casos por día, el promedio de siete días de nuevos casos está en los niveles más altos desde que comenzó la pandemia, lo que eleva el número nacional de muertes a 225.720, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Todos estos factores han llevado a los expertos en salud a confirmar su predicción de otoño: el temido segundo aumento del virus está aquí.

Como resultado, muchos hospitales tienen que recurrir a la apertura de sitios alternativos o incluso a «racionar» su atención, lo que significa que están determinando qué pacientes reciben los niveles más altos de tratamiento.

En Utah, los hospitales podrían estar a días de usar la edad, la salud y otros factores de un paciente para decidir quién puede permanecer en unidades de cuidados intensivos abarrotadas debido a una avalancha de casos por covid-19.

«Es una forma compleja tener en cuenta la situación, la edad, la salud y la capacidad de supervivencia de cada paciente», dijo Greg Bell, presidente de la Asociación de Hospitales de Utah, a KUTV, afiliada de CNN. «Es un sistema de clasificación de pacientes».

Hasta el martes habían más de 8,6 millones de casos en Estados Unidos, y más de 225.000 personas habían fallecido, según la Universidad Johns Hopkins.

Las funerarias se quedan sin espacio

En la primavera, la ciudad de Nueva York llevó camiones refrigerados a Brooklyn para almacenar cuerpos, una medida diseñada para ayudar a los directores de funerarias abrumados durante la pandemia de coronavirus, dijeron las autoridades.

Las muertes habían puesto a prueba la capacidad de las funerarias para mantenerse al día con el número de funerales y cremaciones necesarios en Nueva York, que para ese entonces era el epicentro de la pandemia.

Ahora, una oleada de casos de coronavirus en El Paso, Texas, lleva a las funerarias a hacer planes similares.

Parte de ese esfuerzo, dijeron dos funerarias a CNN, es preparar unidades de refrigeración adicionales para albergar cuerpos si su espacio habitual no es suficiente.

Sunset Funeral Homes en El Paso ha agregado tres unidades de refrigeración para cadáveres, dijo el jueves el gerente Christopher Lujan a CNN.

Lujan informó que la mayoría de las muertes que ve su negocio están relacionadas con covid-19.

El gerente general de Perches Funeral Homes, Jorge Ortiz, le dijo a CNN que agregó dos refrigeradores más. Su negocio también ha experimentado un aumento en las muertes relacionadas con covid-19 en las últimas dos semanas.

«Yo diría que tal vez entre el 15% y el 20% de todos los servicios que recibimos ahora son casos de covid», dijo Ortiz.

‘Nuestra capacidad hospitalaria está realmente saturada’

Los hospitales en estados como Idaho, Texas, Utah y Wisconsin han informado de un aumento drástico en sus unidades de cuidados intensivos.

Un hospital en Wisconsin abrió un sitio alternativo en las afueras de Milwaukee y le pidió a la paciente Amanda Best, de 34 años, que trasladara su atención allí.

Best dio positivo por covid-19 y también fue diagnosticado con neumonía doble, según WGBA-TV, afiliada de CNN.

«Era más como ‘necesitamos espacio y estás dispuesta (a ir), porque eres la más joven que tenemos’», dijo Best a WGBA-TV. «Está tan mal en este momento dentro de los hospitales, y podría decirlo incluso con la atención».

De manera similar, en el oeste, la Asociación de Hospitales de Utah advirtió el domingo que el racionamiento de la atención podría estar a solo unos días de distancia. El gobernador de Utah, Gary Herbert, dijo el lunes que «los hospitales comienzan a llenarse», y agregó que el 20% de los pacientes en la UCI son pacientes con covid-19.

«Hemos visto, en las últimas semanas, que nuestro sistema de atención médica está al máximo», dijo la Dra. Angela Dunn, epidemióloga estatal. «Ya no sé qué hacer.»

En Idaho, los hospitales se niegan a aceptar transferencias o son muy selectivos sobre a qué pacientes acomodar, según la compañía médica Kootenai Health.

El aumento en El Paso ha dejado a los hospitales y UCI de la zona a plena capacidad.

«Hemos tenido picos significativos hasta el punto de que la capacidad de nuestro hospital está realmente agotada. Probablemente estamos al final de nuestra cuerda allí», dijo el alcalde de El Paso, Dee Margo, a Ana Cabrera de CNN el domingo por la noche. «No es nada bueno aquí».

El aumento afectó tanto al condado que la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) estableció un sitio de atención alternativo en El Paso para expandir la capacidad de los hospitales con camas de hospital adicionales, equipo médico y personal, según un comunicado emitido por el gobernador de Texas Greg Abbott el sábado.

«El sitio de atención alternativa y las unidades médicas auxiliares reducirán la tensión en los hospitales de El Paso a medida que contengamos la propagación de covid-19 en la región», indicó Abbott.

En Dakota del Norte, el aumento de casos ha obligado a la Guardia Nacional a cambiar a 50 soldados que rastreaban contactos cercanos a notificar a las personas que dieron positivo, señaló el departamento de salud del estado.

Los funcionarios de Dakota del Norte ahora dejan que las personas que dan positivo en la prueba notifiquen a sus contactos cercanos.

«Un fuerte aumento en los casos de coronavirus en las últimas semanas ha incrementado la presión sobre los equipos de rastreo de contactos a nivel estatal y local, lo que ha provocado retrasos en el rastreo y una acumulación de casos positivos que aún no se han asignado a un investigador de casos», informó el Departamento de Salud de Dakota del Norte la semana pasada.

Nuevas restricciones para reducir la propagación

Para combatir la propagación del virus a nivel nacional, algunos funcionarios apoyan la idea de un mandato nacional de uso de máscara.

«Un mandato puede limitarse expresamente a los próximos dos meses», escribió el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. «El inconveniente permitiría al país preservar la capacidad de atención médica y mantener abiertas más escuelas y negocios».

Algunas ciudades ya promulgan nuevas restricciones para reducir la propagación.

El aumento repentino de El Paso también ha llevado a los funcionarios de la ciudad a instituir un toque de queda de dos semanas en un esfuerzo por mitigar la propagación del virus.

El toque de queda se ejecutará a partir de las 10 p.m. a las 5 a.m. y entró en vigencia el domingo, dijo el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego. Aquellos que no cumplan con las órdenes podrían enfrentar una multa de US$ 250 por no usar máscara y US$ 500 por no seguir la orden, dijo Samaniego.

Chicago también instituyó un toque de queda para las empresas y prohibió las grandes reuniones sociales. Los negocios no esenciales ahora tendrán que cerrar a las 10 p.m., un toque de queda que entró en vigencia el viernes, según la alcaldesa Lori Lightfoot.

Los bares sin una licencia de venta minorista de alimentos no podrán servir a los clientes en interiores en ningún momento. Y todos los establecimientos que sirvan alcohol para consumo en el lugar deben finalizar el servicio a las 9 p.m.

La ciudad también pide a los habitantes de Chicago que eviten las reuniones sociales de más de seis personas y que terminen todas las reuniones sociales antes de las 10 p.m.

Hollie Silverman, Gregory Lemos, Holly Yan, Artemis Moshtaghian, Gisela Crespo, Omar Jimenez, Leah Asmelash, Joe Sutton, Roxanne García, Raja Razek, Scottie Andrew y Melissa Alonso de CNN contribuyeron a este informe.