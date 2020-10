ANÁLISIS | Trump apostó contra la ciencia y los votantes están emitiendo sus juicios

Noticias

(CNN) — La apuesta fallida del presidente Donald Trump de ignorar la ciencia y priorizar sus objetivos políticos al comienzo de la pandemia, revelada el miércoles con nuevos detalles por las nuevas cintas de Jared Kushner, está fracasando de manera devastadora en el momento crítico de su candidatura a la reelección.

Las advertencias oscuras de los científicos y los nuevos datos que muestran una explosión a nivel nacional en un virus que Trump dice que está desapareciendo, colapsando los mercados de valores y ejemplos en tiempo real de los delirios de la Casa Blanca sobre su respuesta fallida están consumiendo al presidente mientras decenas de millones de votantes anticipados emiten sus juicios.

El candidato demócrata Joe Biden, líder en las encuestas con cinco días de campaña para el final, acusó a la administración de rendirse ante el virus y ofreció su hombro al dolor de la nación en los sombríos meses venideros.

La medida en que la trayectoria de deterioro del país ha superado los últimos días de la campaña enfatiza cómo las elecciones se han convertido en un referéndum personal sobre Trump y cómo manejó mal la peor crisis doméstica en décadas.

Las raíces de sus dificultades actuales se asentaron hace meses.

«Trump ha vuelto a estar a cargo. No son los médicos», dijo el primer yerno y asesor de la Casa Blanca, Kushner, en abril en cintas de entrevistas con Bob Woodward, obtenidas por CNN.

Para ganar el próximo martes, el presidente tendrá que convencer a suficientes estadounidenses para construir una mayoría en el Colegio Electoral de que su mensaje populista contra Washington, los temas culturales, la retórica de la línea dura de «la ley y el orden» y su presunta experiencia en la reconstrucción de la economía devastada son más importantes que sus decisiones fallidas sobre una pandemia que empeora cada día.

La caída de las acciones es otro golpe para Trump

Mientras el coronavirus se afianzaba, el presidente trató de cambiar de tema, aprovechando la violencia en Filadelfia después de otro tiroteo policial para culpar a los demócratas por los saqueos.

Pero otra gran caída en Wall Street mostró cómo la narrativa del final de las elecciones se estaba escapando de su control. El Promedio Industrial Dow Jones, una de las métricas favoritas del presidente para su propio desempeño, perdió más de 900 puntos el miércoles.

El ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Miles Taylor, se declaró a sí mismo como el autor de un mordaz artículo de opinión «anónimo» de The New York Times en 2018 que criticaba el liderazgo de Trump.

Y una nueva encuesta mostró pocas señales de que el presidente está haciendo el tipo de carrera tardía que ayudó a impulsar su sorprendente victoria sobre Hillary Clinton hace cuatro años. Una nueva encuesta nacional de CNN tenía a Biden a la cabeza por 12 puntos entre los posibles votantes. Incluso una victoria de un dígito alto podría asegurarle a Biden un margen cómodo en el Colegio Electoral. Otras encuestas de estados indecisos en Wisconsin y Michigan también tenían al demócrata por delante.

El presidente insistió en que lo estaba haciendo «fantásticamente» en las encuestas y que estaba en mejor forma que hace cuatro años. Sin embargo, Trump parece enfrentarse a un escenario complicado en el mapa electoral que le obligaría a correr la mesa en una serie de campos de batalla del sur y el oeste antes de un enfrentamiento final con Biden en Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Con más de 75 millones de votos ya emitidos, un tercio de los votantes registrados, la posibilidad de un cambio tardío en la contienda es limitada, incluso cuando el presidente trató de apuntalar su base de poder en el lejano oeste con manifestaciones en Arizona, Estado que podría ayudar a Biden a cerrar su ruta hacia 270 votos electorales.

‘Acuerdo negociado’

Las nuevas grabaciones de las entrevistas de Kushner con Woodward para su libro «Rage» muestran con el detalle más íntimo hasta ahora cómo el presidente y sus colaboradores cercanos marginaron a los científicos del gobierno a principios de este año en un intento por impulsar las aperturas económicas a toda costa para ayudar a su esfuerzo de reelección.

En una conversación el 18 de abril, el yerno del presidente le dijo al veterano de The Washington Post que Trump estaba «recuperando el país de los médicos». Y se refirió a los funcionarios de salud pública como si fueran adversarios cuando habló de un «acuerdo» con ellos.

Interpretando mal la situación, Kushner, quien no tenía experiencia previa en el gobierno para igualar su elevada influencia, también dijo que EE.UU. se estaba moviendo rápidamente a través de la «fase de pánico» y la «fase de dolor» y estaba en el «comienzo de la fase de regreso», mientras se permite que haya mucho dolor por un tiempo.

En el momento de las grabaciones, más de 40.000 estadounidenses habían muerto a causa del virus. Ahora más de 227.000 han fallecido. El número de muertos está aumentando. Y los hospitales en muchos estados corren el riesgo de verse abrumados.

Pero Trump le dijo a su muchedumbre en Bullhead, Arizona, como de costumbre, apiñados y con poco uso de máscaras, que «la gente está mejorando».

«Vamos a vencer el virus y emerger más fuertes que nunca. Nuestro país será más fuerte que nunca», afirmó.

Biden advierte que vencer al virus no es solo ‘activar un interruptor’

A diferencia del presidente, que está a cargo de detener el último aumento en las infecciones, Biden tuvo una sesión informativa de expertos en salud pública el miércoles. Salió para decirles a los estadounidenses que el uso de máscaras era patriótico, no político. Pero advirtió que si es elegido presidente no podrá poner fin a la pandemia «accionando un interruptor». Y se basó en su propia experiencia de tragedias personales para consolar a los familiares de las víctimas del covid-19.

«Sé muy bien lo que se siente cuando te arrancan el corazón. Perder a un ser querido demasiado pronto. Sentarse junto a la cama del hospital y sentir que hay un agujero negro en el medio del pecho», dijo Biden.

Los expertos en salud dentro y fuera del gobierno dejaron en claro que el estado de la pandemia estaba más cerca del informe de situación presentado por Biden que las continuas evaluaciones falsas del presidente.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo: «No estamos en un buen lugar». Y predijo que incluso con una vacuna, sería «fácilmente» a fines de 2021 o en el año siguiente antes de que los estadounidenses experimenten algún grado de normalidad.

El Dr. Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), dijo que Estados Unidos estaba en una trayectoria para «parecerse mucho» al pico actual de Europa a principios de noviembre.

Trump ha estado argumentando con cierta justificación en los últimos días que los países europeos aclamados por hacer un mejor trabajo que él en la lucha contra el virus ahora están experimentando terribles escaladas en las infecciones. Francia impuso un nuevo confinamiento a partir del jueves.

Pero esos países, al manejar agresivamente el virus, pudieron dar un respiro a su población durante el verano, salvando miles de vidas. El impulso de Trump por las aperturas estatales desató un aumento viral en el Cinturón del Sol en el verano. Y Estados Unidos nunca volvió a los niveles más bajos de infecciones experimentadas del otro lado del Atlántico.

Varios ayudantes de Trump intentaron el miércoles defender el manejo del virus de Trump, pero solo sirvieron para exponer su negligencia. El portavoz de la campaña, Hogan Gidley, dijo al programa «New Day» de CNN que «nos estamos moviendo en la dirección correcta». Después de que un documento de la Casa Blanca se jactara de que Trump había terminado con la pandemia.

Y Alyssa Farah, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, admitió que la elección de palabras fue mala. Pero dijo que Estados Unidos está «doblando la esquina».

Ataques de la Casa Blanca al exfuncionario que firmó «anónimo»

La Casa Blanca pasó a la ofensiva el miércoles después de que Taylor, quien había sido jefe de gabinete de la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, revelara que había escrito el artículo de opinión de The New York Times en 2018 y un libro crítico con Trump. (Era el subjefe de personal de Nielsen cuando se publicó el artículo de opinión).

«Emitir mis críticas sin atribución obligó al presidente a responderlas directamente sobre sus méritos o no responderlas en absoluto. En lugar de crear distracciones a través de pequeños insultos y apodos», escribió Taylor, quien ahora es colaborador de CNN, en un comunicado. «Quería que la atención estuviera en los argumentos mismos».

En el artículo de opinión, Taylor criticó a Trump por «amoralidad», «decisiones imprudentes» y «comportamiento errático». Y provocó una caza de su identidad en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, emitió un comunicado en el que criticaba a Taylor como un «exmiembro del personal de bajo nivel y descontento». Y un «mentiroso y cobarde que eligió el anonimato sobre la acción y la filtración sobre el liderazgo».

Pero en muchos sentidos, la decisión del presidente de ignorar las ramificaciones de dejar de lado a los científicos a favor de minimizar la pandemia y concentrarse en sus propias perspectivas electorales valida la crítica de Taylor.