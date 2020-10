Marcus Rashford, la estrella del fútbol inglés dentro y fuera de la cancha

Noticias

(CNN) – No es inusual que un futbolista anote un «hat-trick» (tres goles en un mismo partido), incluso en un escenario tan grandioso como la Liga de Campeones. Aunque marcar tres veces en 16 minutos es sin duda especial.

Que Marcus Rashford haya logrado tal hazaña en la misma semana que, una vez más, causó revuelo en el Gobierno del Reino Unido, es extraordinario.

Sus detractores le habían dicho al delantero del Manchester United que se apegara al fútbol, en lugar de intentar aliviar el hambre infantil en Inglaterra.

En una lluviosa noche de miércoles en Manchester, donde salió del banco de suplentes para anotar un maravilloso «hat-trick» en la victoria del United por 5-0 sobre el RB Leipzig, el joven de 22 años demostró que podía hacer ambas cosas: jugar al fútbol de manera brillante y al mismo tiempo, fuera la cancha, ayudar a los niños hambrientos.

Sus hazañas para ganar partidos llegaron el mismo día en que su petición para que los niños de familias pobres en Inglaterra recibieran comidas gratis durante las vacaciones escolares alcanzó más de 1 millón de firmas. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido dice que ha implementado medidas efectivas para apoyar a las familias.

Después del partido, Rashford tuiteó: «3 goles, 16 minutos, 1.030.000 firmas. No puedo dejar de sonreír, he esperado mucho tiempo para eso. Solo desearía que los aficionados pudieran experimentarlo conmigo».

3️⃣ goals1️⃣6️⃣ minutes1️⃣0️⃣3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ signaturesCan’t stop smiling, I’ve waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me ♥️https://t.co/FvvpO6JYWX#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 28, 2020

El inglés ha hecho lo que muchos creían imposible en un país amargamente dividido por el brexit y el covid-19: ha creado un tipo de consenso o tanta solidaridad como podría esperarse en estos tiempos polarizados.

El mundo habitualmente tribal del fútbol inglés incluso se ha unido para apoyar al delantero. El Leeds United, tradicionalmente rivales feroces de los vecinos cercanos United, donó miles de libras esterlinas esta semana a la campaña de Rashford, comprometiéndose a permanecer «unidos» para ayudar a alimentar a los niños vulnerables.

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, otro club del norte de Inglaterra con una intensa rivalidad con el equipo de Rashford, describió la campaña del jugador como «absolutamente increíble».

«Juega para el United, lo que lo hace realmente complicado», dijo Klopp a los periodistas esta semana. «Pero en estos momentos estamos, como futbolistas y como seres humanos, siempre unidos».

Apoyo y detractores

Muchos otros clubes de fútbol, ​​así como equipos de otros deportes, incluido el rugby, han apoyado su campaña ‘End Child Food Poverty’.

Tras el rechazo del gobierno conservador la semana pasada a la moción del opositor Partido Laborista de extender las comidas escolares gratuitas durante las vacaciones escolares en Inglaterra hasta la Pascua de 2021, la campaña de base de Rashford atrajo una oleada de apoyo.

Un número creciente de empresas y alcaldías, incluidas las autoridades locales lideradas por los conservadores en todo el país, ahora ofrecen paquetes de alimentos o vales de comida.Eso no quiere decir que Rashford no esté exento de críticos.

El legislador conservador Mark Jenkinson dijo del futbolista que «fingir, sumar puntos políticos, no ayuda a nadie», mientras que James Cartlidge —vetado en un «pub» y restaurante en su circunscripción por votar en contra de extender la provisión de comidas escolares gratuitas, según el Daily Mail— dijo que «las escuelas no son responsables de alimentar a los alumnos fuera del horario de clases».El jugador del United también ha sido acusado de «señalización de virtudes», a lo que la respuesta de Rashford fue publicar un tuit el miércoles que hasta ahora ha recibido más de 80.000 me gusta: «En serio, ¿qué es señalización de virtudes?».

Dominio de los titulares

Ha sido un gran año para el internacional de Inglaterra. Ha dirigido boletines de noticias del Reino Unido, ha dominado los titulares de los periódicos y ha sido galardonado con una distinción Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés) en la lista de honores del cumpleaños de la reina Isabel II por su trabajo en la lucha contra la pobreza alimentaria.

Como uno de los jugadores más talentosos de Inglaterra, Rashford ha tenido la capacidad de influir en otros durante varios años, desde que anotó en su debut con el United en 2016 para convertirse en un héroe instantáneo, pero durante este año problemático su voz nunca ha sido más fuerte.

Un hombre con casi 4 millones de seguidores en Twitter, 9 millones en Instagram y 6,5 millones en Facebook ha influido, y en los últimos meses Rashford ha utilizado su apoyo de manera efectiva, retuiteando desde cafés, «pubs» y restaurantes de todo el país en una línea de tiempo que ahora brinda actualizaciones en vivo de su campaña.

En junio, al exponer con elocuencia y calma su caso para que se proporcionaran comidas escolares gratuitas a las familias más pobres de Inglaterra durante las vacaciones escolares de verano boreal, Rashford obligó al gobierno a dar un giro de 180 grados. Más de 1 millón de niños se beneficiaron.

Rashford, nacido en Manchester y de una madre soltera que creció en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, ha recaudado millones en donaciones junto con la organización benéfica de alimentos FareShare durante la pandemia.

Es el más joven de cinco hermanos y ha hablado de su propia experiencia de pobreza alimentaria y dijo que dependía de las comidas escolares gratuitas y «las acciones amables de vecinos y entrenadores».

«El sistema no fue construido para que familias como la mía tuvieran éxito, independientemente de lo duro que trabajara mi madre», escribió en una carta abierta a los legisladores del Reino Unido en junio. Rashford ha demostrado ser un líder; un jugador con empuje y conciencia social. Un multimillonario hecho a sí mismo que ha utilizado su perfil para marcar la diferencia durante una pandemia única en una generación que ha traído angustia y dificultades a muchos.

Este es un aficionado del United de la niñez que apenas se había equivocado desde que debutó con el club de su ciudad natal; no solo marcó en su debut, sino que también encontró la red en su primera salida de la Liga Premier de Inglaterra, su primer «derbi» de Manchester y su primera Champions.

Quizás ninguno entre las personas más poderosas aprecian la fuerza de voluntad que se necesita para que un niño de una familia de bajos ingresos tenga éxito en una industria tan competitiva, especialmente en uno de los clubes más exitosos del mundo. No es de los que se rinden fácilmente, especialmente en un asunto tan cercano a su corazón.

Ha instado al primer ministro Boris Johnson a discutir una solución con él. A pesar de la creciente presión para repensar incluso por parte de sus propios legisladores, Johnson dijo esta semana que estaba «muy orgulloso del apoyo que hemos brindado», y señaló que el gobierno estaba apoyando a las familias con un aumento de seguridad social de £20 (US$ 25) a la semana.

Johnson dijo que las alcaldías también recibieron 63 millones de libras esterlinas (US$ 81 millones) para ayudar a las personas que luchan por pagar alimentos y artículos básicos.

Sin embargo, la Asociación de Gobiernos Locales dijo que esta financiación estaba destinada a gastarse antes de finales de septiembre.

«No queremos que los niños pasen hambre este invierno boreal, esta Navidad, ciertamente no como resultado de la falta de atención de este gobierno, y no lo van a ver», dijo Johnson.

¿Perdió ya el Gobierno del Reino Unido ya perdió la batalla de relaciones públicas?

Después de que los intentos de proporcionar a 1,4 millones de niños desfavorecidos en Inglaterra cupones de comida de £ 15 a la semana (US$ 19) durante las vacaciones fueran rechazados, Rashford recurrió a Twitter.

«Dejemos de lado todo el ruido, las excavaciones, la política de partidos, y centrémonos en la realidad», publicó. «Un número significativo de niños se van a dormir esta noche, no solo con hambre, sino que sienten que no importan debido a los comentarios que se han hecho hoy».

Rashford ya había logrado mucho en el fútbol; representando a su país en una Eurocopa y una Copa del Mundo, anotando 74 goles con el United, una cifra que solo aumentará en los próximos años. Tanto dentro como fuera del campo, sigue dejando su huella.