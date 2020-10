Brian May ‘casi pierde’ la vida después de un infarto

Noticias

(CNN) — El guitarrista de Queen, Brian May, ha dicho que está «agradecido» de estar vivo después de sufrir un ataque cardíaco, una hemorragia estomacal y otras complicaciones de salud este año.

En mayo, el músico reveló que sufrió un ataque cardíaco del que creía que «podría haber muerto», además de lesionarse el trasero en un incidente de jardinería a principios de mes.

May reveló que lo llevaron al hospital, donde tenía tres arterias bloqueadas. Dijo que los médicos lo trataron como un «caso de emergencia» y optaron por colocarle tres stents (tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener una arteria abierta).

El martes, el músico le dijo al programa de televisión Good Morning Britain que estaba agradecido de estar vivo, luego de los problemas de salud, pero reveló que «casi pierde la vida» debido a las complicaciones causadas por los medicamentos que estaba tomando para tratar su corazón.

«Fue bastante malo, y las complicaciones que vinieron después fueron bastante malas», dijo sobre su ataque cardíaco.

«Ha sido una gran montaña que escalar para recuperar fuerzas, pero se ha convertido en mi nueva religión, de verdad. Solo hago ejercicio, hago mi rehabilitación cardiovascular todos los días», dijo.

May cree que está mejorando. «Me estoy volviendo fuerte. Pronto seré Ironman».

«Estoy muy agradecido de estar vivo, porque hace unos años esto no podría haber sucedido. He tenido tres stents que están funcionando bien y me siento bien», dijo.

Pero no todo ha sido sencillo: el músico reveló que como resultado de los medicamentos que estaba tomando para su afección cardíaca, sufrió una serie de complicaciones, incluida una hemorragia estomacal.

«Perdí una gran cantidad de sangre de una sola vez y simplemente fui aniquilado. No podía moverme. No podía caminar», dijo.

«Pasé un mal tiempo por todas partes… fue un catálogo de desastres, también tenía ciática. No estoy muy seguro de cómo lo conseguí», dijo, y agregó que el dolor era «insoportable».

«La operación real del corazón fue pan comido en comparación con la ciática», dijo.

May también especuló que podría haber contraído coronavirus, diciendo que era «posible», y que su cardiólogo no lo descartaba.