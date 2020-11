Funcionarios de vida silvestre de Florida capturaron una pitón de 3 metros de largo que escabulló hacia un Ford Mustang

Noticias

(CNN) — Hay muchas razones por las que la luz de verificación del motor podría encenderse en un Ford Mustang, pero es probable que no se encuentre en el manual de servicio una gran pitón acurrucada debajo del capó.

Funcionarios de vida silvestre fueron llamados a un negocio en Dania Beach, Florida, el jueves por la mañana para retirar una pitón birmana de 3 metros de largo del compartimiento del motor del automóvil, según una publicación en la página de Facebook de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC).

Maor Blumenfeld dijo que la gente del negocio encontró la serpiente cuando abrieron el capó del Mustang azul para investigar la luz de verificación del motor, que claramente no era lo suficientemente específica.

Blumenfeld grabó un video de un funcionario de vida silvestre agarrando a la serpiente por detrás de la cabeza y luego sacándola al suelo, mientras otra persona trata de ayudarlo a meter la serpiente en una bolsa.

Here’s the video of the snake 🐍 found in the Mustang 🚘 yesterday via lifesytle_miami via Maorblumenfeld on Instagram. Story: https://t.co/1pnJxPV9GH pic.twitter.com/h0KInOLSH7

— MyFWC (@MyFWC) October 30, 2020

La portavoz de FWC, Carli Segelson, dijo a CNN que el personal de la agencia ahora tiene la serpiente y que probablemente se utilizará como un animal educativo y de divulgación. Dijo que probablemente no estaba buscando un lugar para calentarse.

«Dado que todavía hace calor en el sur de Florida, es probable que la serpiente no estuviera en el automóvil buscando calor», dijo.

Una especie invasora

Las pitones birmanas no son nativas de Florida y se consideran invasoras porque se alimentan de aves, mamíferos e incluso caimanes nativos, según la agencia.

Las serpientes no están protegidas y se pueden matar en propiedad privada y en 25 tierras públicas en el sur de Florida. La FWC alienta a las personas a matar pitones capturadas en la naturaleza siempre que sea posible y a informar cualquier avistamiento a los funcionarios.

Las pitones birmanas suelen medir unos 3 metros de largo, pero un cazador conocido como Python Cowboy capturó un espécimen de más de 5 metros de largo en junio después de una feroz pelea en los Everglades de Florida.

En agosto, los funcionarios de Florida anunciaron que habían eliminado 5.000 pitones de los Everglades.