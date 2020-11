Eta podría llegar a Nicaragua como un gran huracán, y podría causar inundaciones catastróficas para Centroamérica

Noticias

(CNN) — El huracán Eta se ha intensificado rápidamente durante la noche en el suroeste del Mar Caribe y se espera que esté en el límite de la categoría 2 a la categoría 3 cuando toque tierra en Nicaragua el martes por la mañana. Existe una alerta de huracán para toda la costa de Nicaragua. También está vigente una advertencia de tormenta tropical para la costa noreste de Honduras.

El huracán Eta se ralentizará significativamente después de tocar tierra, lo que provocará lluvias catastróficas, inundaciones repentinas que amenazan la vida e inundaciones de ríos en gran parte de América Central.

Se prevé la mayor amenaza de inundaciones en partes de Nicaragua y Honduras, donde podrían caer hasta 90 cm de lluvias. Guatemala, Belice, Panamá y Costa Rica también podrían recibir más de 30 cm lluvia durante los próximos días debido a la tormenta.

Hurricane #Eta Advisory 7A: Air Force Reserve Hurricane Hunter Aircraft Finds Eta Quickly Strengthening. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020

Eta es la vigésimo octava tormenta con nombre de la temporada activa de huracanes de 2020 y empata el récord de la cantidad de tormentas con nombre en una sola temporada establecida en 2005.

Esta es la primera vez que se usa el nombre Eta para una tormenta.

Las tormentas se nombran en orden alfabético, excluyendo los nombres que comienzan con las letras Q, U, X, Y o Z. En el caso de que una temporada sea excepcionalmente ocupada y haya más de 21 tormentas con nombre en una temporada, se utiliza el alfabeto griego.

Aunque 2005 tuvo la misma cantidad de tormentas con nombre, ese año no alcanzó el nombre Eta porque el NHC aumentó el total a 28 después de que terminó la temporada. En ese momento se decidió que una tormenta debería haber sido nombrada pero no fue así, según Tyler Maudlin, meteorólogo de CNN.

Entonces, técnicamente, Eta nunca se declaró esa temporada.