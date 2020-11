El poderoso huracán Eta ya azota Nicaragua

Noticias

(CNN) — Eta, un huracán extremadamente poderoso, ya azota este martes el noreste de Nicaragua antes de tocar tierra posiblemente de forma «catastrófica» y de lo que serían probablemente días de inundaciones y miseria en partes de Centroamérica, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 6 am del martes (7 am ET), el huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, se centró en el Caribe y avanzaba lentamente hacia la costa de Nicaragua, al sureste de Puerto Cabezas, dijo el centro de huracanes.

Honduras también siente la fuerza del huracán Eta

Las bandas de tormenta ya estaban llevándose techos de casas y derribando árboles el martes por la mañana en Puerto Cabezas, una ciudad en una de las regiones más pobres de Nicaragua, informó Reuters, citando a Guillermo González, el jefe de la agencia de gestión de desastres de la nación.

Nicaragua, en alerta roja por el huracán Eta

Un sacerdote católico de esa ciudad dijo a Reuters el lunes que el suministro eléctrico ya estaba cortado en toda la ciudad y que los refugios establecidos por el gobierno estaban llenos.

«Esta ciudad de 70,000 habitantes es muy vulnerable. Tenemos casas de madera y adobe, la infraestructura de las casas residenciales es nuestra principal vulnerabilidad», dijo a Reuters el sacerdote Javier Plat.

Una advertencia de huracán entró en vigencia el martes para un tramo de la costa nicaragüense, desde la frontera sur con Honduras hasta Sandy Bay Sirpi en la costa caribeña centro-este de Nicaragua.

Se espera un «daño catastrófico por viento» cuando la pared del centro del huracán toque tierra en la costa caribeña de Nicaragua el martes, dijo el centro de huracanes.

Una peligrosa marejada ciclónica también podría afectar partes de Nicaragua, la nación más pobre de Centroamérica, dijo el centro.

Alarma en Centroamérica

El huracán podría generar condiciones potencialmente mortales en Nicaragua y otras naciones centroamericanas durante días, dijo el centro.

«Esta lluvia conducirá a inundaciones repentinas e inundaciones de ríos catastróficas y potencialmente mortales, junto con deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto de América Central”, dijo el centro de huracanes.

El pronóstico actual contempla que el huracán serpenteará por las montañas de Nicaragua y Honduras antes de dirigirse el viernes al norte, hacia Belice, como depresión tropical. La trayectoria y la intensidad de Eta siguen siendo inciertas para después del viernes.

Eta, que avanza lentamente y se intensifica rápidamente – su velocidad de viento sostenida se duplicó con creces en el Caribe desde el domingo por la noche hasta el lunes por la noche – es el último de una muy activa temporada de huracanes en el Atlántico.

Como la vigésimo octava tormenta con nombre en el Atlántico esta temporada, Eta empata el récord de la cantidad de tormentas con nombre en una sola temporada establecido en 2005.

Las condiciones se deterioran a lo largo de la costa

Eta tiene el potencial de provocar uno de los peores eventos de inundaciones que Nicaragua ha visto desde el huracán Mitch en 1998, que mató a más de 10.000 personas.

Se espera que Eta produzca «daños catastróficos por viento» dondequiera que la pared del centro del huracán toque tierra, dijo el centro.

Se espera que las lluvias torrenciales y las inundaciones y deslizamientos de tierra resultantes estén entre las principales amenazas. La amenaza de viento y marejada ciclónica debería disminuir durante el martes, pero la lluvia durará hasta bien entrada la semana.

Pronósticos de lluvia hasta el viernes por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes:

Gran parte de Nicaragua y Honduras: de 15 a 63,5 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 88,9 centímetros.

Oriente de Guatemala y Belice: de 10 a 50,8 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 63,5 centímetros.

Partes de Panamá y Costa Rica: de 10 a 38,1 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 63,5 centímetros.

Jamaica y sureste de México: de 5 a 25,4 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 38,1 centímetros.

El Salvador, sur de Haití e Islas Caimán: de 3 a 12,7 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 25,4 centímetros.

Madeline Holcombe, Hollie Silverman y Judson Jones de CNN contribuyeron a este informe.