Las cuatro miembros del «Escuadrón» fueron reelegidas para la Cámara de Representantes

(CNN) — Las cuatro congresistas conocidas como el Escuadrón —las representantes Ilhan Omar de Minnesota; Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York; Rashida Tlaib de Michigan, y Ayanna Pressley de Massachusetts— ganaron la reelección, según proyecta de CNN.

Desde que asumieron el cargo en enero de 2019, las legisladoras, todas mujeres de color, han electrificado la base progresista de la izquierda e iluminado las redes sociales, pero también han atraído la controversia y la ira del presidente Donald Trump.

Ninguna de ellas enfrentó desafíos importantes en su primer periodo de reelección este año.

Ocasio-Cortez ganará la reelección para el 14° Distrito del Congreso de Nueva York contra dos rivales: el republicano John C. Cummings y Michelle Caruso-Cabrera del partido Serve America Movement, según proyecciones de CNN.

La carrera por el escaño profundamente demócrata que representa partes del Bronx y Queens en la ciudad de Nueva York nunca se consideró competitiva. Sin embargo, la congresista de alto perfil que fue elegida por primera vez, a menudo llamada AOC, recaudó fondos a un ritmo agresivo y enfrentó una oposición bien financiada en su primera candidatura a la reelección.

Ocasio-Cortez recaudó más de US$ 17 millones en el transcurso de la campaña, mientras que Cummings recaudó aproximadamente US$ 9,6 millones y Caruso-Cabrera recaudó más de US$ 3,3 millones, según los informes de recaudación de fondos de las campañas presentados ante la Comisión Federal de Elecciones.

La carrera también vio una cantidad anormal de gastos externos, abrumadoramente contra Ocasio-Cortez. Un grupo, «Stop the AOC PAC», gastó US$ 68.370 en anuncios digitales y alcance a los votantes en oposición a Ocasio-Cortez.

En su primer mandato, Ocasio-Cortez, de 31 años, ha construido un ejército de seguidores leales en todo el país y ya está respondiendo convocatorias para postularse a la presidencia. La autodenominada socialista democrática es frecuentemente objeto de ataques por parte de republicanos, incluido el presidente Donald Trump, por sus creencias liberales, incluida su propuesta del «Green New Deal».

Recientemente apareció en la portada de la edición de diciembre de la revista Vanity Fair, lo que condujo a un ciclo de noticias predecible de elogios y condenas en líneas partidarias. En la entrevista, Ocasio-Cortez dijo que las autoridades han informado de varias amenazas de muerte dirigidas contra ella en el corto tiempo desde que asumió el cargo.

Ocasio-Cortez superó previamente a Caruso-Cabrera en las primarias demócratas de este verano. La corresponsal y presentadora de CNBC desde hace mucho tiempo se postuló en las elecciones generales en representación del partido Serve America Movement.

Ocasio-Cortez saltó a la fama por primera vez después de derrotar al representante demócrata Joe Crowley en las elecciones de mitad de período de 2018, sin ninguna experiencia política propia en ese momento.

— Esta historia se actualizó con desarrollos adicionales el miércoles.