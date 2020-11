Los famosos también están estresados por las elecciones en Estados Unidos

Noticias

(CNN) –– Si estás ansioso por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, debes saber que algunos famosos atraviesan por la misma sensación.

De hecho, múltiples celebridades acudieron a las redes sociales para compartir sus emociones frente a las votaciones de 2020.

MIRA: FOTOS | Famosos que apoyan a Joe Biden

1 de 10

| Jennifer López y Alex Rodríguez. Ambos declararon su apoyo a Biden este viernes y lanzaron un mensaje a la comunidad latina para que entienda “su poder”, lo que significan para el país y que “sus votos cuentan”. (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

2 de 10

| Dwayne “The Rock” Johnson. “The Rock” dijo públicamente el 27 de septiembre que cree que Joe Biden y Kamala Harris son la mejor opción. El actor, empresario y exluchador profesional afirmó que en el pasado votó por los dos partidos y que esta es probablemente la elección más “crítica” en décadas. (Crédito: Jean Baptiste Lacroix/Getty Images)

3 de 10

| Taylor Swift. Con Joe Biden y Kamala Harris, “EE.UU. tiene la oportunidad de iniciar el proceso de curación que tanto necesita”, dijo Taylor Swift en una entrevista a V Magazine el 7 de octubre. (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

4 de 10

| Tom Hanks. El actor fue uno de los donantes de Joe Biden cuando aún competía con otros demócratas por la candidatura de su partido. El 18 de agosto participó en un evento de recaudación de fondos con el exvicepresidente. (Crédito: Getty Images para la Children’s Diabetes Foundation)

5 de 10

| Demi Lovato. La cantante lanzó una canción dirigida a Trump, en la que lo critica por su respuesta ante la injusticia racial, la crisis del covid-19 y más. El 12 de agosto, el día después de que Biden eligió a su compañera de fórmula, Lovato publicó en su Instagram una foto con Kamala Harris en la que cita una frase de la candidata vicepresidencial: “Estamos en una batalla por el alma de esta nación. Pero juntos, es una batalla que podemos ganar”. (Crédito: Emma McIntyre/Getty Images para The Recording Academy)

6 de 10

| Robert De Niro. El actor, un gran crítico del presidente Donald Trump con el que no se ha ahorrado epítetos, anunció su apoyo a Joe Biden el 6 de mayo en una entrevista en el programa “The Late Show with Stephen Colbert”, en la que además elogió al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. (Crédito: Amy Sussman/Getty Images)

7 de 10

| Cardi B. La rapera originalmente apoyaba a Bernie Sanders. Luego de que este se retirara de la contienda, anunció su apoyo a Joe Biden el 14 de abril. (Crédito: Tasos Katopodis/Getty Images para Universal Pictures)

8 de 10

| George R.R. Martin. El escritor de la saga “Game of Thrones” anunció tempranamente, el 4 de mayo de 2019, su apoyo a Biden. En ese momento, destacó que el exvicepresidente era un candidato que podía vencer a Trump y ser un “buen/gran presidente”. (Crédito: Amy Sussman/Getty Images).

9 de 10

| Madonna. La reina del pop anunció el 11 de octubre en su cuenta de Instagram que ya votó. También instó a sus seguidores a participar: “¡Salgan y asuman la responsabilidad, gente! #bidenharris2020”. (Crédito: Angela Weiss/ AFP/ Getty Images)

10 de 10

| El elenco original del musical “Hamilton” decidió poner su talento a disposición de la candidatura de Biden y organizar una recaudación de fondos virtual para su campaña este viernes. (Crédito: cortesía Disney+)

end div.modal

Cardi B publicó un video en su cuenta de Instagram verificada, en el que aparenta fumar varios cigarrillos al mismo tiempo. La famosa hizo referencia a los resultados que se conocían de las elecciones.

«Cómo estas elecciones me pusieron al ver a estos estados ponerse rojos», se leía en el mensaje que acompañó el video.

El presentador Jimmy Kimmel tuiteó en la noche de este martes: «Es como estar despierto durante tu propia cirugía».

This is like being awake during your own surgery.

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 4, 2020

Ahora bien, si empezaste a comer en exceso por el estrés, la actriz y directora Elizabeth Banks también vivió lo mismo.

I’m just pacing back and forth. At least I’m burning off the gallon of ice cream I just ate. #ElectionNight

— Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) November 4, 2020

«Estoy caminando de un lado a otro», tuiteó. «Al menos estoy quemando el galón de helado que me acabo de comer. #ElectionNight», añadió.

MIRA: FOTOS | Famosos que apoyan a Donald Trump

1 de 10

| Jon Voight. El actor y ganador del Oscar en 1979 definió a Donald Trump como “el mejor presidente desde Abraham Lincoln”. En un video publicado en su cuenta de Twitter el 24 de mayo, Voight dijo que el país es “más fuerte, más seguro y con más empleos” con el actual mandatario.

2 de 10

| Isaiah Washington. El actor, que muchos recordarán por su interpretación del Dr. Burke en la serie “Grey’s Anatomy”, ha defendido públicamente su voto a favor de Trump. En una serie de tuits publicados el 12 de octubre, Washington dijo creer que el presidente de EE.UU. “ha hecho un gran trabajo frente a todos los ataques poco éticos imaginables de parte de TODOS”. (Crédito: Chris Delmas/AFP/ Getty Images).

3 de 10

| Samaire Armstrong. La actriz de “The O.C.” publicó el 16 de septiembre en su cuenta de Instagram que “el Partido Republicano se preocupa por la población, cree en las personas y en las oportunidades”. También criticó al movimiento Black Lives Matter en una serie de tuits publicados el 2 de octubre. (Crédito: Tommaso Boddi/Getty Images)

4 de 10

| James Woods. “Vota por Donald Trump como si tu vida dependiera de ello”, escribió el actor en Twitter el 12 de agosto. Woods afirmó que sin Trump, “EE.UU. desaparecerá para siempre”. (Crédito: Alberto E. Rodriguez/Getty Images para WGAw)

5 de 10

| Kristie Alley. La actriz publicó en su cuenta de Twitter el 7 de septiembre que votó y volverá a votar por Trump. Además, dijo que, salvo uno, todos los candidatos que ha apoyado han resultado ganadores en las contienda. (Crédito: Robin Marchant/Getty Images)

6 de 10

| Conor McGregor. El luchador de artes marciales mixtas también ha alabado a Trump, a quien describió como un “presidente fenomenal”, en respuesta a un tuit del mandatario el 21 de enero. McGregor, sin embargo, es ciudadano solo de Irlanda, con lo cual no puede votar en EE.UU. (Crédito: Ethan Miller/Getty Images)

7 de 10

| Kristy Swanson. Además de publicar una foto con el presidente en su cuenta de Twitter el 9 de marzo, la actriz elogió en un tuit del 26 de agosto a la primera dama Melania Trump por lo que consideró su “increíble discurso” en la Convención Nacional Republicana. (Crédito: Michael Tran/Getty Images)

8 de 10

| Kid Rock. El 14 de septiembre, Donald Trump Jr. anunció la participación de Kid Rock en un mitin electoral en Michigan. El músico publicó una foto en su cuenta de Twitter el 5 de febrero junto al presidente Trump en un campo de golf. (Crédito: Saul Loeb/ AFP/ Getty Images)

9 de 10

| Stephen Baldwin. Este actor es otro de los defensores de larga data del presidente Trump y ha promocionado su reelección, tal como lo hizo en un video el 2 de mayo. (Crédito: Mike Pont/Getty Images para Skypass Entertainment).

10 de 10

| Ted Nugent. El músico country publicó el 8 de septiembre en su cuenta de Twitter que el “gran presidente” Trump apoya a “los trabajadores que ponen la comida en la mesa”. (Crédito: Ethan Miller/Getty Images)

end div.modal

Stephen Colbert no solo usó el humor en su programa nocturno.

También hizo referencia a tener que esperar los resultados para Pensilvania, un estado en contienda.

The human body was not made to expend this much energy thinking about Pennsylvania.

— Stephen Colbert (@StephenAtHome) November 4, 2020

«El cuerpo humano no fue hecho para gastar tanta energía pensando en Pensilvania», publicó Colbert en su cuenta de Twitter.

Y el consejo de un famoso para enfrentar la ansiedad…

Por su parte, el presentador James Corden tuiteó algunos buenos consejos.

Breathe. Breathe.In through the nose.Out through the mouth. Keep. It. Together. X

— James Corden (@JKCorden) November 4, 2020

«Respira. Respira. Inhala por la nariz. Exhala por la boca», escribió. «Mantén. La. Calma»