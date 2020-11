Messi se suma a los saludos de apoyo a Maradona

Noticias

(CNN Español)– Lionel Messi aprovechó las redes sociales para unirse a los mensajes de apoyo a Diego Armando Maradona, quien se recupera de una operación en su cabeza.

Maradona fue operado este martes en Argentina de un hematoma subdural y según el parte médico del doctor Leopoldo Luque, evoluciona favorablemente.

Messi publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Maradona y el mensaje: «Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!».

