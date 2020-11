Una tormenta temprana de invierno golpeará el oeste de EE.UU. este fin de semana

Noticias

(CNN) — La lluvia que tanto se necesita finalmente llegará a los estados occidentales devastados por el fuego, pero tendrá un costo, con vientos muy fuertes que lideran el gran sistema meteorológico que traerá lluvia y nieve.

Partes de California, Nevada, Arizona, Utah e Idaho son solo algunas de las áreas bajo riesgo de incendio elevado el viernes. Y existe un riesgo crítico de tiempo de incendio más peligroso para más de un tercio de Nevada el viernes.

Incoming winds and very dry conditions will lead to another round of high fire danger!

⚠️ Heed all fire restrictions and use caution with fire triggers (grills, cars, campfires, etc.).#nvwx #cawx #VegasWeather pic.twitter.com/m96PSHfHMD

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 4, 2020

Gran parte de Nevada y partes del este de California verán que los vientos aumentarán el viernes por la mañana y continarán hasta la tarde, a veces con ráfagas de hasta 80 km/h. Esto es motivo de preocupación porque los vientos racheados, las condiciones secas y los niveles bajos de humedad aumentan el peligro de incendio.

Lluvia, nieve y una gran caída de temperatura

La lluvia será más intensa en el noroeste del Pacífico, donde se esperan totales de 2,5 a 7,3 cm.. Pero ciertos lugares podrían ver más de 10 cm. de lluvia durante el fin de semana.

Update: Winter Storm Watch has been extended through Sunday for elevations above 5000 ft Snow will begin Friday with lighter amounts continuing on Saturday. Snowfall picks up again Saturday evening into Sunday. Adjust any travel plans accordingly. #CAwx pic.twitter.com/nfymRnVThE

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) November 5, 2020

También habrá nieve, y bastante para las elevaciones de Sierra Nevada y Cascade Range. La mayoría de las áreas de Sierra Nevada verán entre 15 y 30 centímetros, pero la acumulación podría alcanzar hasta 50 cm. en algunas áreas, especialmente por encima de los 2.100 metros.

Las áreas de las Montañas Rocosas, particularmente en Montana y Colorado, también podrían ver más de 0,3 metros de nieve ve en las elevaciones más altas durante el fin de semana.

MIRA: La depresión tropical Eta avanza hacia Cuba y deja más de 50 muertos en Centroamérica

Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix y Boise, Idaho, verán un cambio dramático en las temperaturas durante las próximas 24 horas. Estas ciudades pasarán de temperaturas altas el viernes que están al menos 20 grados por encima de lo normal a temperaturas que están de 10 a 15 grados por debajo de lo normal este fin de semana.

Un periodo récord de días secos

Hasta el jueves, Las Vegas había pasado 199 días sin lluvias mensurables. Sin probabilidades de lluvia en el pronóstico del viernes, es probable que lleguen a 200 antes de que la lluvia se mueva en este fin de semana, aplastando el récord anterior de 150 días consecutivos en 1959.

«Para una ciudad del suroeste que recibe entre el 30 y el 50% de sus precipitaciones anuales durante los monzones de verano, es casi inaudito evitar cualquier precipitación durante los meses de verano», dice Pedram Javaheri, meteorólogo de CNN. «Para el contexto, el período más largo que Phoenix ha observado sin lluvia fue de sólo 160 días consecutivos en 1972».

Well today marks 199 days of no measurable rainfall in #Vegas!

🌧️There is a slight chance that the dry streak may end SAT…but better chances exist SUN.

Main impacts will be hazardous roadway conditions since it’s been so long since we’ve had wetting rain. #NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/XA2V2BLV8M

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 5, 2020

No haber tenido lluvias mensurables desde el 20 de abril en Las Vegas también ha contribuido a que más de la mitad del estado se encuentre bajo condiciones de sequía extrema (nivel 3 de 4).

No son la única zona que se enfrenta a condiciones de sequía. Más del 80% de Arizona se encuentra bajo condiciones extremas de sequía. Phoenix no ha tenido lluvias mensurables desde el 20 de agosto, pero eso puede cambiar ya que se pronostican posibilidades de lluvia, aunque bajas, a partir del sábado.

Los residentes del centro de Los Ángeles y Riverside, California, pueden haber olvidado cómo se siente la lluvia, ya que no han tenido lluvias mensurables desde el 18 de mayo y el 12 de abril, respectivamente. Se pronostica que ambas ciudades recibirán algo de lluvia este fin de semana.