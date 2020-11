Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta electa de EE.UU. Kamala Harris, será el primer hombre en esa posición en la historia del país

Noticias

(CNN) — Douglas Emhoff, el esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, será el primer hombre en ocupar es posición a partir de enero.

Segundo caballero. Segundo esposo. Segundo tipo. No importa el título formal que tenga, pero Emhoff, que es judío, hace historia por derecho propio, un reflejo de las cambiantes normas políticas y de género en la nación.

CNN proyectó el sábado que Joe Biden será el 46º presidente de Estados Unidos, por lo que Harris será la próxima vicepresidenta. Harris, senadora demócrata de California, hará historia como la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia que asume ese cargo.

«Estoy muy orgulloso de ti», tuiteó Emhoff el sábado, con una foto de él y Harris abrazados.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

¿Quién es Doug Emhoff?

Emhoff, un abogado exitoso, fue una presencia mayoritariamente tranquila y solidaria en la campaña electoral cuando Harris se postuló para presidenta durante las primarias demócratas. Harris abandonó la carrera primaria en diciembre de 2019 y se unió a Biden como su compañera de fórmula en agosto de 2020.

Emhoff se apartó del centro de atención y, a menudo, se lo veía entre bastidores en eventos de Harris luciendo una camiseta que decía «Kamala». Pero es activo en las redes sociales, y sus seguidores los hacen llamar #DougHive, siguiendo el modelo de los seguidores de Harris y #KHive.

Emhoff llamó la atención el año pasado cuando subió al escenario para proteger a Harris después de que una manifestante se acercó lo suficiente para agarrar su micrófono.

Emhoff también defendió a Harris cuando Donald Trump Jr., el hijo del presidente, retuiteó una mentira racista de que Harris no es afroestadounidense porque sus padres inmigraron de Jamaica e India.

La historia de Kamala Harris y Doug Emhoff

Harris y Emhoff se conocieron después de que el mejor amigo de ella les concertó una cita a ciegas en 2013. Harris era entonces fiscal general de California. Emhoff estaba, en ese momento, divorciado de Kerstin Emhoff, con quien tiene dos hijos: Cole y Ella.

Emhoff le propuso matrimonio a Harris en 2014 después de un rápido noviazgo. La pareja se casó en el juzgado de Santa Bárbara ese mismo año en una ceremonia oficiada por Maya, la hermana de Harris.

Harris escribió en la revista Elle en mayo de 2019 que a sus hijastros se les ocurrió el apodo de «Momala» unos años después de que ella y Emhoff se casaran porque preferían el término a «madrastra».

«Mi familia significa todo para mí. Y he tenido muchos títulos a lo largo de mi carrera, y ciertamente, ‘vicepresidente’ será genial, pero ‘Momala’ siempre será el que más signifique», dijo Harris en su primer discurso después de que Biden la eligiera para postularse con él para la Casa Blanca.

— Maeve Reston de CNN contribuyó a este informe.