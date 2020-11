ANÁLISIS | ¿Se está volviendo contra Trump el mundo de Fox News y Murdoch?

Noticias

(CNN) — ¿Se está volviendo contra Trump el imperio mediático de Rupert Murdoch?

Durante los últimos días, ha habido una especulación significativa de que el mundo de Murdoch está cambiando de posición mientras se prepara para un mundo posterior a Trump, y hay personas que intentan pronosticar lo que va a pasar.

Sí, hay algunas señales de que las armas del imperio de Murdoch han tomado una posición más firme contra el presidente. Pero hay otras señales de que Murdoch todavía está en el campo de Trump. Así que repasemos algunos de los desarrollos clave.

Los propagandistas de Fox no se rinden

Este es el punto más obvio: los rostros más visibles en el imperio mediático de Murdoch, sus propagandistas pro-Trump, no han dejado de pisar el acelerador. Es más, están acelerando.

Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham y otras personalidades de Fox han estado repitiendo como loros la retórica deshonesta de Trump que socava la integridad del proceso democrático de Estados Unidos durante días. El viernes por la noche no fue diferente.

La retórica de las grandes estrellas de Fox no solo es irresponsable, es peligrosa. Y los ejecutivos de Murdoch y Fox son los que le dan luz verde, permitiendo que suceda en su aire. Si Murdoch realmente se ha volteado contra Trump, seguro que no se está logrando en lo que podría decirse que es el brazo más poderoso de su imperio mediático…

Fox abandona la guía del «presidente electo»

Es difícil saber qué hacer con esto, pero dos memorandos obtenidos el viernes por CNN instruyeron a los presentadores de Fox y otros miembros del personal que no llamen a Biden «presidente electo» cuando la cadena lo proyecte como ganador.

Los memorandos decían que Fox debería «evitar» usar la descripción y, en cambio, decir algo como que Biden tiene «suficientes votos electorales para ganar la presidencia». Para justificar el posicionamiento inusual, los memorandos citaban movimientos de los equipos legales de Trump para desafiar los resultados. «Informaremos de ambas partes hasta que haya más orientación», decía uno de los memorandos.

Después del informe de CNN, que señaló que la orientación podría cambiar, Fox negó que los memorandos que habíamos obtenido fueran orientación. Los presentadores pronto comenzaron a referirse a Biden como «presidente electo» en conversaciones sobre escenarios hipotéticos…

Los presentadores de «noticias» de Fox han sido más agresivos, pero…

Es cierto que algunos de los presentadores de Fox que trabajan para la división de «noticias directas» de la cadena parecieron más agresivos el viernes rechazando la desinformación de los aliados de Trump. Bret Baier, por ejemplo, presionó repetidamente a Newt Gingrich sobre tonterías que estaba vendiendo en el aire de Fox.

Pero también es cierto que por cada vez que un presentador de Fox presionaba a un invitado, parecía que alentaba o amplificaba mala información de otro. Por ejemplo, mientras Baier presionó a Gingrich, Martha MacCallum dijo que estaba «completamente de acuerdo» con una narrativa desacreditada sobre un centro de conteo de votos en Detroit …

Consejo editorial de The Wall Street Journal: Es necesario reconocer la victoria

Aquí hay otra señal de que el mundo de Murdoch quizás esté comenzando a darle la espalda a Trump. El consejo editorial del diario The Wall Street Journal escribió el viernes por la noche que «quien gane necesita que el otro ceda para poder gobernar».

La junta, que reconoció el derecho de Trump a emprender acciones legales si tenía pruebas de irregularidades, escribió: «El legado de Trump se verá disminuido en gran medida si su acto final es una amarga negativa a aceptar una derrota legítima. Los funcionarios republicanos se darán la vuelta y, finalmente, también lo hará el público estadounidense que quiere que se resuelvan las elecciones».