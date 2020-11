La tormenta tropical Eta impacta la costa de Cuba

Noticias

(CNN) — La tormenta tropical Eta tocó tierra en la costa centro-sur de Cuba el domingo temprano y se prevé que provoque una peligrosa marejada ciclónica e inundaciones repentinas potencialmente mortales.

Hacia las 4 am (hora de Miami), Eta tenía vientos máximos sostenidos de casi 105 km/h y se movía a 19 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Se espera que la tormenta tropical lleve hasta 60 cm. de lluvia a partes de Cuba.

Es probable que la cantidad de lluvia provoque inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. También podría provocar una marejada ciclónica que eleve los niveles de agua hasta 60 cm a 1,2 metros por encima de las mareas normales a lo largo de la costa, según el NHC.

Para el domingo por la tarde o por la noche, se espera que comiencen las condiciones de tormenta tropical en el sur de Florida y los Cayos de la Florida, hacia donde se dirige Eta después de atravesar Cuba el domingo por la mañana. Se espera que se fortalezca hasta casi el nivel de un huracán cuando llegue a los Cayos de Florida el domingo por la noche.

A última hora del lunes y el martes, Eta se moverá al golfo de México, informó el NHC.

Un aviso de huracán y una advertencia de tormenta tropical están vigentes para el sur de Florida y los Cayos de la Florida.

También está vigente una advertencia de tormenta tropical para las Islas Caimán, partes del centro de Cuba y el noroeste de Bahamas.

Eta tocó tierra a lo largo de la costa de Nicaragua como un huracán de categoría 4 el martes por la tarde. La semana pasada trajo más de 60 cm. de lluvia a partes de Nicaragua y Honduras.

América Latina y el Caribe se preparan para los daños por Eta

En América Latina y el Caribe, actualmente están en marcha planes de emergencia para desastres en Cuba y México. Mientras tanto, los esfuerzos de evacuación y ayuda continúan en Guatemala y Honduras, que han sido los más afectados hasta ahora, con decenas de personas muertas y desaparecidas.

En Honduras, al menos 23 personas murieron y dos están desaparecidas, según el último informe de la Comisión Permanente de Contingencia del país publicado el viernes por la noche. Más de 9.060 personas están alojadas en 170 refugios, dijo la comisión. Más de 1,6 millones de personas en todo el país se han visto afectadas por el paso de Eta.

En Cuba, la Defensa Civil del país actualizó sus alertas el sábado y emitió una «Fase de Alarma» para varias áreas del oeste y el centro.

«Frente a Eta, no hay tiempo que perder y la protección es la prioridad», tuiteó el sábado el presidente de cuba, Miguel Díaz-Canel.

López Obrador advierte sobre una posible «situación de emergencia»

En México, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la «amplia circulación de Eta provoca lluvias de intensas a torrenciales en la península de Yucatán y en el sureste de México». Se estima que la lluvia dure hasta el lunes, dijo el servicio. Afectará los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió una visita inicialmente prevista a los estados de Nayarit y Sinaloa. En su lugar viajó el sábado al estado de Tabasco, debido a las inundaciones y las condiciones meteorológicas vinculadas a Eta.

López Obrador advirtió sobre una posible «situación de emergencia» en Tabasco ya que se esperan inundaciones generalizadas por Eta. Dijo que convocará una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad.

«Estamos hablando de lluvias nunca antes vistas» en la zona, dijo López Obrador en un mensaje de video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente dijo que ejecutan preparativos de emergencia para evitar la destrucción y pérdida de vidas humanas.

Eta apunta hacia el sur de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el sábado el estado de emergencia para ocho condados a medida que se acerca Eta, según Fredrick Piccolo Jr., director de comunicaciones del gobernador.

El gobernador declaró la emergencia para los condados de Broward, Collier, Hendry, Lee, Martin, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach en el sur de Florida «por precaución», dijo Piccolo. Los condados incluyen las ciudades de Miami, West Palm Beach, Fort Lauderdale, Fort Myers y Key West.

El aviso de huracán cubre la costa del sur de Florida desde Deerfield Beach hasta Bonita Bay. Para los Cayos de la Florida va desde Ocean Reef hasta Dry Tortugas, incluyendo Florida Bay y los Cayos de la Florida. Una aviso de huracán significa que es posible que haya condiciones de huracán dentro de las próximas 48 horas.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente en el sur de Florida, desde el norte de Golden Beach hasta Jupiter Inlet y desde el oeste de Chokoloskee hasta Bonita Beach, que incluye el lago Okeechobee.

«Las fuertes lluvias recientes en la región han provocado que el suelo se sature y las inundaciones repentinas urbanas podrían convertirse en una amenaza para el final del fin de semana y principios de la próxima semana, dependiendo del avance de la tormenta», afirmó el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Posible marejada ciclónica en áreas costeras de Florida

Un aviso de inundación está vigente hasta el martes por la noche para gran parte del sur de Florida, donde es posible que llueva de 15 a 25,5 cm.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, declaró el estado de emergencia el viernes mientras se monitorea la tormenta. Giménez dijo que el suelo ya está saturado por días de lluvia, por lo que «las inundaciones son una gran preocupación».

Además de las fuertes lluvias, se espera que Eta lleve una peligrosa marejada ciclónica a las áreas costeras de Florida. Se pronostica una marejada ciclónica de 60 a 90 cm. desde North Miami Beach hasta Marco Island, incluida la bahía Vizacína y los Cayos. Además se pronostica una marejada ciclónica de 30 a 60 cm para partes de la costa este de Florida, desde la línea del condado de Flagler/Volusia hasta North Miami Beach.

Después de que Eta pase por el sur de Florida y los Cayos, todavía hay incertidumbre sobre hacia dónde seguirá la tormenta en el golfo de México. Hay un puñado de patrones de dirección atmosférica de nivel medio y superior responsables de la aparentemente errática trayectoria pronosticada de Eta. Debido a esto, es probable que haya cambios en la trayectoria o en el movimiento de avance de Eta durante el fin de semana.

